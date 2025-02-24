15 Temmuz gazisi vefat etti

Ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören gazi Zorova, Kahramankazan ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın gazinin evine giderek ailesine taziyede bulundu. Zorova’nın cenazesi bugün öğle vakti Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gazi Zorova ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanmış, sonrasında 54 operasyon geçirmişti.