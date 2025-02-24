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15 Temmuz gazisi vefat etti

15 Temmuz gazisi vefat etti

04:0024/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mustafa Zorova.
Mustafa Zorova.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanıp gazi olan Mustafa Zorova, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören gazi Zorova, Kahramankazan ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın gazinin evine giderek ailesine taziyede bulundu. Zorova’nın cenazesi bugün öğle vakti Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gazi Zorova ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanmış, sonrasında 54 operasyon geçirmişti.



#FETÖ
#15 Temmuz
#Şehit
#Gazi

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