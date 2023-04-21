Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC basını ve siyasetinin önde gelen isimlerinden Sabahattin İsmail, Cumhur İttifakı ile Yedili Masa'nın seçim bildirgelerindeki 'Kıbrıs' taahhütlerini bugünkü yazısında ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki AK Parti'nin, Kıbrıs politikasında 'Tanınma için çalışacakları' taahhüdünü çok olumlu bulduğunu ifade eden İsmail, Yedili Masa'nın politikalarının ise 'terminoloji hatalarıyla dolu olduğunu' vurguladı. "Muhalefetin milli politika olan KKTC'nin tanınmasına yönelik bir politikası yok." diyen İsmail, "Mavi Vatan sınırlarının savunulacağına dair bir taahhüt bulunmuyor. Bu ise Rumlarla, destekçisi emperyalist ülkeleri cesaretlendirecek bir durumdur." ifadelerini kullandı. Muhalefetin gaflet ve dalalet içinde olduğunu belirten İsmail, "Bu politikalar gayrı ciddidir, geleceğimiz için endişe nedenidir." dedi.