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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Kenan Urun (69), uzun süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi’nde 20 Nisan günü hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 

15:40 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Kenan Urun (69), uzun süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi’nde 20 Nisan günü hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 


1954 Kars doğumlu olan Kıbrıs Gazisi Kenan Urun, uzunca bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi’nde 20 nisan günü yaşama veda etti.


Kıbrıs Gazisi için Ramazan Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 21 nisan Cuma günü Karşıyaka Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi. Urun’un Türk bayrağına sarılı cenazesi burada düzenlenen törenin ardından öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda İstiklal Gazileri için ayrılan alanda defnedildi.


Törende eşi Sümbül Urun ile çocukları Armağan Urun,  Gamze Yenilmez Urun ve Didem Yenilmez Urun taziyeleri kabul etti.


Kıbrıs Gazisi Kenan Urun
KKTC'nin önde gelen isimlerinden Sabahattin İsmail muhalefetin 'Kıbrıs' politikalarını yerden yere vurdu: Rumlarla destekçisi emperyalist ülkeleri cesaretlendirecek bir durum
KKTC'nin önde gelen isimlerinden Sabahattin İsmail muhalefetin 'Kıbrıs' politikalarını yerden yere vurdu: Rumlarla destekçisi emperyalist ülkeleri cesaretlendirecek bir durum

KKTC basını ve siyasetinin önde gelen isimlerinden Sabahattin İsmail, Cumhur İttifakı ile Yedili Masa'nın seçim bildirgelerindeki 'Kıbrıs' taahhütlerini bugünkü yazısında ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki AK Parti'nin, Kıbrıs politikasında 'Tanınma için çalışacakları' taahhüdünü çok olumlu bulduğunu ifade eden İsmail, Yedili Masa'nın politikalarının ise 'terminoloji hatalarıyla dolu olduğunu' vurguladı. "Muhalefetin milli politika olan KKTC'nin tanınmasına yönelik bir politikası yok." diyen İsmail, "Mavi Vatan sınırlarının savunulacağına dair bir taahhüt bulunmuyor. Bu ise Rumlarla, destekçisi emperyalist ülkeleri cesaretlendirecek bir durumdur." ifadelerini kullandı. Muhalefetin gaflet ve dalalet içinde olduğunu belirten İsmail, "Bu politikalar gayrı ciddidir, geleceğimiz için endişe nedenidir." dedi.


#Kıbrıs
#Gazi
#Ankara
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