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Kıbrıs’ta satışa önlem geliyor

KKTC’de yabancıya gayrimenkul satışını sıkılaştıran yeni adımlar atılacak. Buna göre, yabancıya 1 daire ve 1 dönüm arazi satılabildiği ülkede, 5 dönüme kadar villa arazilerinin satışına ilişkin düzenleme yapılması planlanıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 05:41 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yabancıya en fazla 1 daire, 1 dönüm arazi satılabildiği ülkede 5 dönüme kadar villalı arazilerin satışının kaldırılması gündemde.
Yabancıya en fazla 1 daire, 1 dönüm arazi satılabildiği ülkede 5 dönüme kadar villalı arazilerin satışının kaldırılması gündemde.

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları artırmasının ardından gündeme gelen KKTC’de İran başta olmak üzere İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail’den on binlerce Yahudi’nin dev araziler aldığı iddiası ile ilgili tartışmalar sürüyor. Özellikle Yahudi yerleşimcilerin taşınmaz alımıyla gündeme gelen gayrimenkul satışlarını zorlaştıracak bir dizi önlem alınacak. KKTC kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hükümet bu satışlarla ilgili yeni tedbirler alacak. Bu kapsamda yabancıya en fazla 1 daire, 1 dönüm arazi satılabildiği ülkede 5 dönüme kadar villalı arazilerin satışının kaldırılması gündemde.


BAZI SATIŞLAR YASAKLANABİLİR

Kıbrıs toprakları üzerinde yapılan tüm satışlarda önce satın almak isteyen kişi veya kurumla ilgili güvenlik soruşturması yapılıyor. Bu aşamada Türkiye’den de destek alınıyor. Bazı kesimler dışardan gelen parayı, sermayeyi fırsat bilerek yasalarda belirtilenin dışında sözleşme ile satışlar yapılabiliyor. Bu satışlar, devlet, tapu, belediye kayıtlarına girmiyor. Söz konusu satışlarla ilgili tedbir alabilmek için şu ana kadar yapılan satışlar inceleniyor. İncelemelerin ardından cezai müeyyide uygulanabileceği ifade ediliyor.


#Kıbrıs
#KKTC
#gayrimenkul
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