​Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurları var ​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin 6’lı masa toplantısında yer almayan HDP’yi yok sayamayacaklarını söyledi.

KRT TV’ye konuşan Kılıçdaroğlu, 6’lı muhalefet partisinin genişleyip genişlemeyeceği sorusuna “Buna karar verecekler masanın etrafında toplanan partilerdir. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda öyle bir talep yok. HDP zaten ayrı bir ittifak kuruyor” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatının 28 Şubat’ta açıklanacak olmasına ilişkin “Bu ülkede 28 Şubat mağdurları var, bunun için helalleşme diyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP’Yİ YOK SAYAMAYIZ

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “HDP’nin demokrasi konusunda özel bir vurgusu var, demokrasiyle ilgili kararlar alacaksanız bizi göz ardı edemezsiniz, diyorlar. Ben de şunu söyledim zaten biz HDP’yi de masada olmayan diğer siyasi partileri de yok sayamayız. Anayasa diyor ki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Her siyasi partiye saygı göstereceksiniz. Masanın o akşam toplanmasının temel nedeni daha önce altyapısı üzerinde çalışılmış güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir metne son şeklini vermek ve bunu hangi tarihte kamuoyuyla paylaşırız buna karar vermekti.”

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