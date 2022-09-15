Gündem Kılıçdaroğlu aday olmasın diyen dersini alıyor
ANKARA

‘Kılıçdaroğlu aday olmasın’ diyen dersini alıyor

CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mutabakata yakın destek var. Az da olsa çatlak ses çıkaranlar ise göz hapsinde. Kulis bilgilerine göre, aksi görüşte olanlar yalnızlaştırılıyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
‘Kılıçdaroğlu aday olmasın’ diyen dersini alıyor
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de adı konmasa da adaylığı konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik konsensüs sağlama girişimleri hızlanırken CHP liderinin adaylığına mesafeli yaklaşanların ise parti içinde yalnızlaştırıldığı iddia edildi.

‘HAYIR’CILARA ÖNLEM

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı yönünde CHP’den sıklaşan sinyallerin, ikinci turu 2 Ekim’de başlayacak 6’lı masaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Ancak masada ikinci tur tarihi yaklaşırken Kılıçdaroğlu’nun adaylığı yönünde genel merkezin çoğunluğu destek içeren söylemi artırdı.

Sahaya çıkan yöneticiler Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına ilişkin mesajlar veriyor. Genel Merkez’de Kılıçdaroğlu için mutabakat genişlerken adaylığına muhalif olan küçük bir kesim ise göz hapsinde. Kılıçdaroğlu ismi yerine farklı bir adayla meydanlara çıkılmasını savunanları ise yalnız bırakma stratejisinin uygulandığı iddia ediliyor.

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