Kılıçdaroğlu adaylığını önce kampta ilan etti

İzmir Seferihisar’da partililerle kampa giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak aday ve ortak liste konuları başta olmak üzere 6’lı masayı içeren geniş bir ajandayla istişarelerini sürdürüyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun son düzlüğe girerken adaylığı konusunda nabız yokladığı konuşuluyor. Kampın öncelikli gündem maddesi “yeni yasama dönemindeki çalışmalar” olarak belirlense de, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ve bu adaylık için gerekli altyapının oluşturulması üzerinde duruldu. Bu bakımdan kamp, Kılıçdaroğlu için adaylık idmanıyken, partililer için de “lideri destekleyin” çağrılarının yinelendiği bir ortama dönüştü.

Kılıçdaroğlu, CHP’lilere ortak adaylık konusunda kendisini yıpratmayacak açıklamalarda bulunulması ve 6’lı masanın hassasiyetlerinin gözetilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kampın, 6’lı masanın 2 Ekim’de CHP’nin ev sahipliğinde başlayacak ikinci tur görüşmelerinin öncesine denk getirilmesi de ayrıca dikkat çekti. CHP kurmayları kampta ortak liste çalışmalarına ağırlık verdi. Kamptan sonra Ankara’ya geçecek olan Kılıçdaroğlu’nun bu çalışmaları masadaki 5 liderle ayrı ayrı görüşeceği öngörülüyor.

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ABD’ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD’ye gidecek. Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD’yi ziyareti öngörülüyor. Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kılıçdaroğlu’nun başkent Washington’daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.