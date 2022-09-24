Gündem Kılıçdaroğlu adaylığını önce kampta ilan etti
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu adaylığını önce kampta ilan etti

İzmir Seferihisar’da partililerle kampa giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak aday ve ortak liste konuları başta olmak üzere 6’lı masayı içeren geniş bir ajandayla istişarelerini sürdürüyor.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu adaylığını önce kampta ilan etti
CHP, İzmir Seferihisar'da kampa girdi.

İzmir Seferihisar’da partililerle kampa giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak aday ve ortak liste konuları başta olmak üzere 6’lı masayı içeren geniş bir ajandayla istişarelerini sürdürüyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun son düzlüğe girerken adaylığı konusunda nabız yokladığı konuşuluyor. Kampın öncelikli gündem maddesi “yeni yasama dönemindeki çalışmalar” olarak belirlense de, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ve bu adaylık için gerekli altyapının oluşturulması üzerinde duruldu. Bu bakımdan kamp, Kılıçdaroğlu için adaylık idmanıyken, partililer için de “lideri destekleyin” çağrılarının yinelendiği bir ortama dönüştü.

Kılıçdaroğlu, CHP’lilere ortak adaylık konusunda kendisini yıpratmayacak açıklamalarda bulunulması ve 6’lı masanın hassasiyetlerinin gözetilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kampın, 6’lı masanın 2 Ekim’de CHP’nin ev sahipliğinde başlayacak ikinci tur görüşmelerinin öncesine denk getirilmesi de ayrıca dikkat çekti. CHP kurmayları kampta ortak liste çalışmalarına ağırlık verdi. Kamptan sonra Ankara’ya geçecek olan Kılıçdaroğlu’nun bu çalışmaları masadaki 5 liderle ayrı ayrı görüşeceği öngörülüyor.

ABD’ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD’ye gidecek. Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD’yi ziyareti öngörülüyor. Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kılıçdaroğlu’nun başkent Washington’daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben hazırım
OYNAT 00:34
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben hazırım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 6'lı masada kendi ismi üzerinde anlaşılırsa aday olmaya hazır olduğunu belirtti.
KPSSye girecekler dikkat

KPSS'ye girecekler dikkat

​Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık kalacak.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putine baskı yapacak araçlara sahip

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: CHP babamın partisi

Beşiktaşlı Redmond'ın el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

​Rusya'dan Antalya'ya son bilet 202 bin TL'ye satıldı.

Yer Avcılar: Duyanlar hayrete düştü.

​Rus petrolünü kaçırırken görüntülendi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.