Kılıçdaroğlu AİHM’nin Demirtaş kararını Atatürk üzerinden savundu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, AİHM’nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği karara da değindi. Demirtaş’ın tutuklu olmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, AİHM’nin kararını Atatürk üzerinden örnek vererek savundu.

OYNAT 00:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk üzerinden Selahattin Demirtaş'ı savundu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaorğlu, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden, Selahattin Demirtaş'ı savundu. Kılıçdaroğlu, 'Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir sana pabuç bırakmaz.' dedi.

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Kılıçdaroğlu, AİHM'nin kararıyla ilgili, “AİHM bir karar verir, bu karara herkesin uyması lazım. Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM karar verdi. Dün yaptığı konuşma; ‘efendim ben o karara uymam’ diyorlar. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, sana pabuç bırakmaz” dedi.

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DÜNYA AİHM'den teröre destek kararı: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istediler

OYNAT 02:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Neden içeride" sorusunu yönelttiği Demirtaş'ın yargılandığı dosyalar HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş:

-142 yılla yargılanıyor

-Hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda

-Birçok davadan hapis cezasına çarptırıldı

-Yasin Börü'nün katledildiği 6-7 Ekim olayları gibi dosyalarda, ismi ilk sıralarda BiP'te paylaş

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