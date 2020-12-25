Kılıçdaroğlu AİHM’nin Demirtaş kararını Atatürk üzerinden savundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AİHM’nin terör
soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’la
ilgili verdiği kararı ‘Atatürk’ üzerinden savundu.
Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'la ilgili AİHM karar verdi. Herkesin
uyması lazım. Unutulmaması gereken bir şey var. Burası Mustafa
Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'dir" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, AİHM’nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği karara da değindi. Demirtaş’ın tutuklu olmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, AİHM’nin kararını Atatürk üzerinden örnek vererek savundu.
Kılıçdaroğlu, AİHM'nin kararıyla ilgili, “AİHM bir karar verir, bu karara herkesin uyması lazım. Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM karar verdi. Dün yaptığı konuşma; ‘efendim ben o karara uymam’ diyorlar. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, sana pabuç bırakmaz” dedi.