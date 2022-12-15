Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretini yarıda kesti

Çeşitli temaslar için Almanya’ya giden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için verilen cezanın ardından Türkiye’ye dönme kararı aldı. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na gelen Kılıçdaroğlu’nu İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’a dönüşüne ilişkin, ‘Her ihtimale karşı özel bir uçağın Berlin’de hazır bekletildiği’ bilgisini verdi. Bundan sonraki süreçte CHP’nin atacağı adımların Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği toplantılarda değerlendireceğini söyleyen Özel, “Artık hiçbir şey, siyaset bu karardan önceki gibi olmayacak. Kararın başlı başına siyasi bir karar olduğu açık” dedi. Özel, CHP MYK’nın yüksek bir olasılıkla toplanacağını belirtti.

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