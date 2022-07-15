Gündem Kılıçdaroğlunun tehdit dili hortladı Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğanın tercümanını hedef aldı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili hortladı: Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanını hedef aldı

Daha önce memur ve bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı hedef aldı. NATO görüşmelerinde alınan kararları Abushanab'a bağlayan Kılıçdaroğlu, "Toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. " ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kılıçdaroğlu bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğanın tercümanı Fatima Gülham Abushanabı hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tercümanı Fatima Gülham Abushanab

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı tehdit paylaşımlarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı bir kez daha hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor." ifadelerini kullandı.

TEHDİT DİLİ HORTLADI

İktidara gelmeleri durumunda Abushanab'dan hesap soracağı imasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yanıt verdi. Türkiye'nin ABD ile Afganistan konusunda gizli bir anlaşma yaptığı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu adam yalancı. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı?' dedi. Erdoğan, NATO Zirvesi sırasında kendisine eşlik eden Fatima Gülham Abushanab'a yönelik eleştirilere ise 'Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün.' diyerek tepki gösterdi.

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