Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili hortladı: Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanını hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı tehdit paylaşımlarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı bir kez daha hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor." ifadelerini kullandı.

TEHDİT DİLİ HORTLADI

İktidara gelmeleri durumunda Abushanab'dan hesap soracağı imasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır." dedi.

REKLAM

OYNAT 02:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Başına tercüman kadar taş düşsün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yanıt verdi. Türkiye'nin ABD ile Afganistan konusunda gizli bir anlaşma yaptığı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu adam yalancı. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı?' dedi. Erdoğan, NATO Zirvesi sırasında kendisine eşlik eden Fatima Gülham Abushanab'a yönelik eleştirilere ise 'Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün.' diyerek tepki gösterdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Erdoğan’dan bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu’na tepki: Darbeci zihniyetin yansıması