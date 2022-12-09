Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanını adayının partili olabileceğini belirtti: Tarafsız olması lazım

Kılıçdaroğlu, Karar TV'de katıldığı programda cumhurbaşkanı adayı ile alakalı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı adayının profilini çizen Kılıçdaroğlu, akil, önyargısız, toplumu kucaklayıcı olması ve söylemlerinin toplumun her kesimine hitap etmesi gerektiğini belirtti.

'PARTİLİ OLABİLİR'

Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun önemsiz, diyebilir miyiz? sorusuna Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının elbette önemli olduğunu belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının akil, önyargısız, toplumu kucaklayıcı olması ve söylemlerinin toplumun her kesimine hitap etmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Devletin nasıl işlediğini gözlemlemesi lazım. Aksaklıkları başbakana veya bakanlıklara duyurması lazım. Meclisin açılış konuşmasını bir cumhurbaşkanı havasıyla yapması lazım. Bilgeliğiyle, öngörüsüyle olması lazım. Devletin önemli kurumlarının yanında, üniversitelerle, sanat dünyasıyla da beraber olması lazım. Parti lideri olup olmamasına bir şey demiyorum. Tarafsız olması lazım" dedi.

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'MASADAN BİRİ OLABİLİR'

Cumhurbaşkanı adayının altılı masadan biri olması lazım diyor musunuz? sorusuna Kılıçdaroğlu, "Olabilir tabii, olabilir. Benim bir görüş beyan etmem altılı masaya ve diğer liderlere saygısızlık olur. Ben o saygıyı koruyan biriyim. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır. Altılı masa nasıl karar verirse, biz o karara saygı duyarız" dedi.