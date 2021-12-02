Kılıçdaroğlu geleceği HDP ile inşa edecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çıkışı gizli ortağı HDP ile arayı iyice ısıttı. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında helalleşme çağrısına yönelik, “Hatalar, eksikler varsa telafi edelim. Oturup helalleşelim ama geleceğe bakalım. Hatadan dönmek bir erdemdir” dedi.

HELALLEŞME TEŞEKKÜRÜ

Kılıçdaroğlu kendisinin helalleşme çağrısına “Karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu çözemeyiz” diye yanıt veren HDP’li Selahattin Demirtaş’a teşekkür ederek, “Doğruyu görüyor Selahattin Bey. Biz mutlaka ama mutlaka bir gelecek inşa etmeliyiz ve beraber inşa etmeliyiz. Bu ülke bizim yerimiz. Gidecek yerimiz yok. Siz bu ülkede güzel bir gelecek inşa etmek istiyorsanız geçmiş yaraları kanatmamanız lazım” diye konuştu.

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DESTEK VERMİŞTİ

Cezaevinde olan Demirtaş, Kılıçdaroğlu’nun çağrısı için “Geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu nedenle, Cumhuriyet’in kurucu partisi CHP’nin Genel Başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır” demişti.