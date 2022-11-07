Gündem Kılıçdaroğlu gittiği Londrada kendi partisinin milletvekili Başarır ile görüştü
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu gittiği Londra'da kendi partisinin milletvekili Başarır ile görüştü

İngiltere'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisinin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile görüştü. Sosyal medya hesabından görüşmeyi paylaşan Başarır, "Sayın Genel Başkanımız ile gündeme dair kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik" dedi. ABD ziyaretinden umduğunu bulamayan ve 8 saat ortadan kaybolan Kılıçdaroğlu'nun Londra'da Başarır ile bir araya gelmesi dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu gittiği Londrada kendi partisinin milletvekili Başarır ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu - Ali Mahir Başarır

ABD ziyaretinde beklediği ilgiyi göremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Londra ziyaretleri kapsamında ise kendi partisinin milletvekili Ali Mahir Başarır ile görüştü. Yurt dışı seyahatleri tartışılan Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesi 'Londra'ya Ali Mahir Başarır için mi gitti?' sorusunu akıllara getirdi.

'KIYMETLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK'

Başarır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Ülkemizin geleceği için mücadele eden Sn. Genel Başkanımız ile gündeme dair kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu FETÖ yandaşı Amberin Zaman'la bir araya geldi
GÜNDEM
İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu FETÖ yandaşı Amberin Zaman'la bir araya geldi
Bir Karadenizli icadı daha

Bir Karadenizli icadı daha

Emekli imam yaptı: Ne olduğunu kimse anlayamadı.
Trabzonsporun rakibi belli oluyor

Trabzonspor'un
rakibi belli oluyor

​UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak.
Enerji kriziyle boğuşan Almanya şimdi de Türkiye tatili için çekiliş düzenliyor

​Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.

​Üretimine yakın zamanda başlanacak.

Bakan Özer'den uzman öğretmen ve başöğretmen açıklaması: Yazılı sınavdan muaflar
Gündem

Bakan Özer'den uzman öğretmen ve başöğretmen açıklaması: Yazılı sınavdan muaflar

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüksek lisans yapan 94 bin 606 öğretmenin uzman öğretmenlik sınavından, doktorası bulunan 257 öğretmenin ise başöğretmenlik sınavından muaf olduğunu bildirdi.
Süleyman Soylu'dan kız çocuğunu kaçırmaya çalışan HDP'lileri darbeden ailelere destek: Ellerine sağlık
Gündem

Süleyman Soylu'dan kız çocuğunu kaçırmaya çalışan HDP'lileri darbeden ailelere destek: Ellerine sağlık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa çocuk kaçırırken yakalanan HDP'li yöneticileri darbeden ailelere sahip çıktı. Çocuğun HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılmasına engel olduklarını belirten Soylu, "Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu, HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneler darbetti, ellerine sağlık. Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP’li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar." diye konuştu.
Ece Erken duruşmada isyan etti: Herkes çok kibar sanki eşimi öldürüp yerlerde sürüklenmediler
Gündem

Ece Erken duruşmada isyan etti: Herkes çok kibar sanki eşimi öldürüp yerlerde sürüklenmediler

Bakırköy’de Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor. Duruşma esnasında beyanını dile getiren Ece Erken, “Birçok insan ifadesini değiştirdi ama ben kadın olarak bu davanın arkasındayım” dedi. Erken, "Burada herkes çok kibar, çok efendi. Sanki benim eşim öldürülmemiş, yerlerde sürüklenmemiş gibi davranılıyor. Benim kocam öldü, ben eksiğim, ben kırmızı reçeteli ilaçlarla ayakta duruyorum, uyuyamıyorum. Bir insan öldü, bundan bu kadar rahat bahsediyor olmaları, çok canımı yakıyor" diye konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.