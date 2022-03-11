Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Demirtaş’ı da Kavala’yı da serbest bırakacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki programları dahilinde dün akşam saatlerinde gençlerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen buluşmada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de hep beraber huzur içerisinde yaşayacağız" dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra ise gençlerden not aldığı bazı sorulara yanıt verdi.

"DEMİRTAŞ'IN HİÇBİR SUÇU YOK"

"İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacak mısınız" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın hiçbir suçu olmadığını, hiçbir günahı olmadığını; Demirtaş, Osman Kavala gibi birçok mahkumu serbest bırakacaklarını söyledi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu HDP'li Demirtaş'ın babasıyla görüştü

"DEMİRTAŞ'LA EN ÇOK CHP'Lİ VEKİLLER GÖRÜŞTÜ"

2016 yılında bir anayasa değişikliği geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız. Getirirler Meclis'e, Meclis'te yarıdan fazlası el kaldırsa otomatikman dokunulmazlık kalkar. Dolayısıyla Selahattin Bey'in içeride tutulmasının temel nedeni şu, hiçbir suçu yok. Hiçbir günahı yok. Zaten yargı da bunu kabul etti. 'Cumhurbaşkanı adayı bile olabilirsiniz' dedi. ‘Ben seni başkan yaptırmayacağım’ dedi. Madem öyle söyledin. Ben de seni içeride tuttururum dedi. Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala’yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP’li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim." diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleri ile otelde görüşmek istedi: Bize kumpas kurdu