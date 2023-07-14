Kılıçdaroğlu ittifak peşinde

55 dakika süren sürpriz görüşmede iki liderin gündeminin, yaklaşan yerel seçimler ve ittifak konuları olduğu öğrenildi. İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki ziyarette Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, görüşme talebi Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Akşener ile görüşmek için Kılıçdaroğlu’nun bir süredir randevu talebinde bulunduğunu bildirildi. Ziyaret öncesinde CHP’li ve İYİ Partili genel başkan yardımcılarının da bir araya geldiği ifade ediliyor.