Kılıçdaroğlu o fotoğrafı savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’le ilgili sonunda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün AK Parti Grubu’nda Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti’yi sessizlikle suçlamıştı. Dün bu konunun sorulduğu Kılıçdaroğlu, gizli ortağı HDP’ye yüklenmeyi yine pas geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı için Zonguldak’a gelen Kılıçdaroğlu, skandal fotoğraflara sessiz kaldıkları yönündeki eleştirilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu, “Bu fotoğrafı gördüğümde sordum, ‘Ne zaman çekilmiş?’ diye. Bunların İmralı’ya masa attıkları dönemde, açılım döneminde o fotoğraf çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı, sorunun muhatabı, doğrudan doğruya Erdoğan’dır” dedi.

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HDP’yi görmezden gelerek konuyu “çözüm süreciyle” bağdaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu’na AK Parti’den “Topu taca atma” cevabı geldi.

BU TACA ATILACAK KONU DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu’nun skandal fotoğraflara ilişkin değerlendirmesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun ipinin Kandil’in elinde olduğunu savunan Dağ, şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu’nun ipi Kandil’in elindedir. CHP Genel Başkanı’na, HDP’li bir vekilin terör kampında teröristle olan münasebeti soruluyor. Kendisi HDP ile kurduğu ilişkiye o kadar bağlı ki buna bile tepki gösteremiyor. Yine ‘Erdoğan suçlu’ diyor. Bu, taca atılacak bir konu değil. Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Yazık, acınası halde!”

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HDP’DEN NİYE KORKUYORSUNUZ?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Millet, hem Kılıçdaroğlu hem Akşener’den bu fotoğrafa dönük sahici cevaplar bekliyor. Kılıçdaroğlu konuya tepkisiz kaldı. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine bir masumiyet kılıfı geçiriyor, HDP’yi de küstürmemek, kızdırmamak için böyle bir yol izliyor. HDP’den korkmayın, neyinden korkuyorsunuz” diye sorarken; AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Kılıçdaroğlu’na şöyle tepki gösterdi: “Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’li Semra Güzel ile PKK’lı teröristin fotoğrafları hakkında sonunda konuştu. Konuştu ama HDP’ye tek söz söylemedi. Hedef şaşırtmaya çalıştı. Tezkereye ‘Hayır’ diyerek dağdaki teröristleri sevindirenlerden de bu beklenirdi. PKK’nın umudu CHP ve dostları.”

Kurşun asker gibi

- AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: “Bu iş artık pişkinlik merhalesini geçmiş, utanma hissiyatını kaybetmiş bir karakter haline dönüştü. PKK ve HDP ilişkisi üzerine sorulan soruya verdiği cevaptan anlaşılacağı üzere CHP Başkanı ‘proje ortaklığı’ için her şeyi yapmaya hazır bir kurşun asker profilini yansıtıyor.”

“Bu iş artık pişkinlik merhalesini geçmiş, utanma hissiyatını kaybetmiş bir karakter haline dönüştü. PKK ve HDP ilişkisi üzerine sorulan soruya verdiği cevaptan anlaşılacağı üzere CHP Başkanı ‘proje ortaklığı’ için her şeyi yapmaya hazır bir kurşun asker profilini yansıtıyor.” - AK Parti Erzurum Milletvekilli Selami Altınok: “HDP’nin niyetlerinin ve yaşamlarının arkasında PKK ile içli dışlı olduklarını gayet iyi biliyoruz. Semra Güzel’in milletvekili seçilmesinin temel sebebi, eski sevgilisinin dağda olmasından başka bir şey değildir.”

GÜNDEM Meclis'te 18 Semra Güzel var