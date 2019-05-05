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ANKARA

Kılıçdaroğlu şehit cenazesine 34 bodyguard ile gitti: Çoğu sabıkalı çıktı

Kılıçdaroğlu şehit cenazesine 34 bodyguard ile gitti: Çoğu sabıkalı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şehit Yüzbaşı Celaladdin Özdemir’in cenaze namazına 34 bodyguard ile katıldı. Bodyguardların çoğunun sabıkalı olduğu ortaya çıktı ve gözaltına alındı.

Burak Doğan Yeni Şafak
Şehit Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in cenaze töreni Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlendi.
Şehit Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in cenaze töreni Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlendi.

4 Mayıs 2019 tarihinde, 12'nci ve 13'üncü Özel Kuvvet Tabur Komutanlığı personelinin keşif ve koordinasyon görevi esnasında PKK/PYD terör unsurlarınca açılan ateş sonucunda yaralanan yüzbaşı Celaleddin Özdemir kaldırıldığı hastanesinde şehit düşmüştü. Şehit Özdemir bugün Ankara Ahmet Hamdi Aksekı Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Cebeci Şehitliği'nde defnedilecekti. Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmaya karar verdi.

Namaz öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu camiye gelmeden CHP'lilerle birlikte 34 bodyguardın da avluya geldiği görüldü.

Şüpheli görülen bu kişiler Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 34 kişinin Kemal Kılıçdaroğlu'na korumalık yapacağı ileri sürüldü.

Cenazeye Kılıçdaroğlu ile katılan bodyguardların çoğunun sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Kaftancıoğlu, CHP'nin 'kendi kolluk gücünü' kuracağını duyurmuştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırının ardından partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandal bir açıklama yapmıştı.

Kaftancıoğlu, CHP'nin 'İstanbul örgütü' içinden kendi kolluk gücünü kuracağını duyurmuştu. Kaftancıoğlu, “Genel başkanımızı devletin kurumları koruyamıyorsa, CHP örgütü onu koruyacak güçtedir. Bundan sonra İstanbul örgütümüz, halkla birlikte İstanbul’da genel başkanımızı koruyacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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