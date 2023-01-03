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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı: Haksız yere hapishanede yatıyor

Terör örgütü PKK'ya destek veren ve Yasin Börü'nün öldürülmesinde azmettirici olan Selahattin Demirtaş'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmasında, "Cezaevlerinde haksız yere yatanlar var. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş haksız yere yatıyorlar" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaşa sahip çıktı: Haksız yere hapishanede yatıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın haksız yere hapishanede olduğunu söyledi.

'HAKSIZ YERE YATIYORLAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya destek verirken, "Bu ülkenin hapishanesinde haksız yere yatanlar var. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, haksız yere yatıyorlar! Adaleti savunmazsanız siyaset yapmanızın mantığı yoktur. Her haksızlığa itirazımızı yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ın haksız yere cezeavinde yattığını iddia etti
OYNAT 00:35
Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ın haksız yere cezeavinde yattığını iddia etti
Terör örgütü PKK'ya destek veren ve Yasin Börü'nün katili Selahattin Demirtaş'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmasında, 'Cezaevlerinde haksız yere yatanlar var. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, haksız yere yatıyorlar! Adaleti savunmazsanız siyaset yapmanızın mantığı yoktur. Her haksızlığa itirazımızı yapacağız. 85 milyon yurttaşıma sesleniyorum, karamsarlığa kapılmayın. Bu haksızlıkları görüyoruz, yaşıyoruz ama asla karamsarlığa kapılmayacağız' dedi.

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