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Kılıçdaroğlu suçu partililere attı: Özdağ'a bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim çalışsaydınız beni bu duruma sokmasaydınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli mutabakatın yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Parti meclisinde eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, suçu partililere atarak "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor." dedi.

09:51 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile yaptığı gizli mutabakata gelen eleştirilere partilileri suçlayarak yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile yaptığı gizli mutabakata gelen eleştirilere partilileri suçlayarak yanıt verdi.

CHP'nin geçtiğimiz gün yaptığı 12 saatlik PM toplantısının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Toplantıda yaşananları köşe yazısında ele alan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, PM üyelerinin Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'la imzalanan İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT'in verildiği mutabakatı, "yerden yere vurduğunu" söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Beni bu duruma sokmasaydınız' savunması

Saymaz'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, şöyle savunma yaptı:

“Bugüne kadar protokolü açıklamadım. Bu iki lider arasındaki mahrem konudur. Benimle Özdağ'ı bağlar. Bu belgeyi parti arşivine koyacağım. Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum artıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor.”

Milletvekili listelerine gelen eleştirilerle ilgili de partilileri suçladı


Toplantıda bir diğer eleştiri başlığı ise milletvekili listeleriydi. Saymaz'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, milletvekillerini belirlemek için kurulan komisyonu da suçlayarak şu ifadeleri kullandı:


"İttifak açısından zorunluydu. Daha yüksek sonuç getireceğini düşündüm. Ama ben oturup 600 milletvekilini yazabilir miyim? Bir komisyon kurduk, ‘Mülakat yapın' dedim. Baktım ki ahbap çavuşlarını ve siyasi yakınlarını yazmışlar."

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, 'Siz de vardınız. Suçu bize atmayın. Yakınlardan söz ediyorsanız Faik Öztrak'ı niye MYK'ya aldınız? En çok Öztrak yazdı' dedi."



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ümit Özdağ
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