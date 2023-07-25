Kılıçdaroğlu suçu partililere attı: Özdağ'a bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim çalışsaydınız beni bu duruma sokmasaydınız

Gelecek Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapıldığı ortaya çıkan gizli mutabakat ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Özdağ'a biri İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verildiği mutabakata tepki gösterilen açıklamada, "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" denildi.