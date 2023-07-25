Kılıçdaroğlu suçu partililere attı: Özdağ'a bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim çalışsaydınız beni bu duruma sokmasaydınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile yaptığı gizli mutabakata gelen eleştirilere partilileri suçlayarak yanıt verdi.
CHP'nin geçtiğimiz gün yaptığı 12 saatlik PM toplantısının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Toplantıda yaşananları köşe yazısında ele alan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, PM üyelerinin Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'la imzalanan İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT'in verildiği mutabakatı, "yerden yere vurduğunu" söyledi.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Beni bu duruma sokmasaydınız' savunması
Saymaz'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, şöyle savunma yaptı:
Milletvekili listelerine gelen eleştirilerle ilgili de partilileri suçladı
Toplantıda bir diğer eleştiri başlığı ise milletvekili listeleriydi. Saymaz'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, milletvekillerini belirlemek için kurulan komisyonu da suçlayarak şu ifadeleri kullandı:
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, 'Siz de vardınız. Suçu bize atmayın. Yakınlardan söz ediyorsanız Faik Öztrak'ı niye MYK'ya aldınız? En çok Öztrak yazdı' dedi."