Kılıçdaroğlu Türkiye’yi yıkmak için görevlendirildi

TVNET’e konuk olan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi yıkmak için görevlendirildiğini söyledi. CHP’nin terörle iltisaklı isimleri milletvekili olarak aday göstererek Atatürk'ün kemiklerini sızlattığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı’na getirilmesiyle küresel emperyalizmin partiyi dizayn ettiğini söyleyen Aksakal şunları kaydetti: “Dersimli Kemal olarak tanımlamıştır kendisini. O bölgenin adını Atatürk değiştirmiştir. Atatürk ile kafa kafaya karşıdırlar. 1930'ların CHP'si değiliz söylemleri bundan. Kılıçdaroğlu, Seyit Rıza'nın güncel versiyonudur. Özerk bir yapı oluşturmak, Cumhuriyet'i CHP'ye yıktırmak için görev verilmiş bir kişidir.”