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Gündem

Kılıçdaroğlu Türkiye’yi yıkmak için görevlendirildi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, TVNET canlı yayında, terör örgütleriyle iş tutan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun eşinin yıllar önce FETÖ iltisaklı Amberin Zaman'a verdiği röportajdan alıntılar yapan Aksakal, "Dersim'in acı tarihinden bahsedip, Kemal Bey'in yakınları öldürüldü diyor. Kılıçdaroğlu, Seyit Rıza'nın güncel versiyonudur. Cumhuriyet'i CHP'ye yıktırmak için görev verilmiş bir kişidir." diye konuştu.

04:00 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Önder Aksakal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi yıkmak için görevlendirildiğini söyledi.

Önder Aksakal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi yıkmak için görevlendirildiğini söyledi.

TVNET’e konuk olan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi yıkmak için görevlendirildiğini söyledi. CHP’nin terörle iltisaklı isimleri milletvekili olarak aday göstererek Atatürk'ün kemiklerini sızlattığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı’na getirilmesiyle küresel emperyalizmin partiyi dizayn ettiğini söyleyen Aksakal şunları kaydetti: “Dersimli Kemal olarak tanımlamıştır kendisini. O bölgenin adını Atatürk değiştirmiştir. Atatürk ile kafa kafaya karşıdırlar. 1930'ların CHP'si değiliz söylemleri bundan. Kılıçdaroğlu, Seyit Rıza'nın güncel versiyonudur. Özerk bir yapı oluşturmak, Cumhuriyet'i CHP'ye yıktırmak için görev verilmiş bir kişidir.”



#Kemal Kılıçdaroğlu
#DSP
#Önder Aksakal
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