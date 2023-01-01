Kılıçdaroğlu'na rakip olduğunu duyuran Örsan Öymen: Demokratik ülkelerde genel başkanlar bir veya iki seçim kaybedince istifa eder

CHP Genel Başkanlığına aday olan Örsan Öymen, Kılıçdaroğlu ve Özel'i bombaladı.
CHP içindeki 'İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kurucusu ve eski PM Üyesi Örsan Öymen, CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olduğunu duyurdu.
'Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken yanlış karar verildi'
İttifakın küçük ortaklarına verilen 39 milletvekilini anımsatan Öymen, bunun egemenlik hakkının gaspı anlamına geldiğini vurgulayarak örgütlerle temas edilmesi halinde bu durumun yaşanmayacağını söyledi. Öymen, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda da bilimsel çalışılmadığını ve yanlış karar verildiğini dile getirdi.