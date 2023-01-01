Kılıçdaroğlu'na rakip olduğunu duyuran Örsan Öymen: Demokratik ülkelerde genel başkanlar bir veya iki seçim kaybedince istifa eder

"Bu arkadaşlarımız, stratejik, ideolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? O sorunun parçası olan kadrolar değişimi nasıl sağlayacak? Yapılan hatalara ya ses çıkarmadılar ya da imza attılar. Bu değişim taleplerinde samimiyet göremiyorum. Değişim talebinde bulunanlar, acaba partinin temel ilkelerine ne kadar sahip çıkıyorlar?"