Kılıçdaroğlu’na zor sorular

CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen’den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na Deniz Baykal kaseti hakkında “maskeli kim” sorusu geldi. Sevigen, A Haber’de katıldığı bir programda CHP yönetimine zor sorular sordu. “Deniz Baykal bizi engellemeseydi, şu ana kadar ‘Aman parti zarar görmesin çocuklar, aman dikkat edin’ demeseydi, biz şimdi Anadolu’yu karış karış dolaşıp, bu insanların gerçek yüzünü ortaya koyardık” diyen Sevigen Kılıçdaroğlu’nu soru yağmuruna tuttu.
BÖYLE GENEL BAŞKAN OLUR MU?
Sevigen, “Böyle bir genel başkan olur mu? Biz nasıl iktidar olacağız. Ekmeleddin İhsanoğlu’nu kim getirdi? Merak ediyorum. Kemal Bey’e soracağım kim getirdi? Abdullah Gül’ü getirmen için kim sana baskı yaptı? Enis Berberoğlu’na o kaseti sen mi verdin? Sen mi gönderdin gazeteye? O gece gelen (Baykal kaseti) ‘Erdoğan videoyu izledi’ diyen iki tane maskeli kimdi? Kimden geldi talimat? Aday olmayacağım, dedin. O gece baskı yapıldı.
KEMAL BEY YÜZÜNDEN KAYBEDİYORUZ
Ali Topuz rahmetli öldü. Önder Sav ile sen varsın. Kim sana baskı yaptı da aday yaptı? Bunların cevaplarını vermediği sürece Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamayacak. Biz de 500’e yakın eski milletvekili, belediye başkanı, il başkanları Anadolu’yu dolaşıp şakır şakır yüzlerine vuracağız. İlk defa iktidar şansımız var Kemal Bey yüzünden kaybediyoruz. Böyle bir genel başkan olur mu? Böyle bir iki ileri bir geri olur mu? Düşmanlık üzerine kurulur mu siyaset? Düşmanlık üzerine siyaset yapılır mı? Ben sana düşmanım, Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin.”