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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan 'antidepresan' algısı: Ağzından konuştuğu eczacı iddiaları yalanladı

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce ziyaretinde uğradıkları Şeyma isimli bir eczacının partililere, "Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz. Kent kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor." dediğini öne sürdü. İddialar sonrası basına açıklama yapan eczacı, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanlayarak, "Böyle bir söz benim ağzımdan çıkmadı. Şehirlerin kanser hastaları sayısını hiçbir eczacı bilemez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlundan antidepresan algısı: Ağzından konuştuğu Düzceli eczacı iddiaları yalanladı
Kılıçdaroğlu'nun ağzından konuştuğu Düzceli eczacı, iddiaları yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Düzce'nin hava kirliliği açısından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını öne sürmüş, Şeyma isimli bir eczacının partililere, "Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz." dediğini iddia etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ALGISINI ECZACI ÇÖKERTTİ: AĞZIMDAN BÖYLE BİR LAF ÇIKMADI

İsminin Kılıçdaroğlu tarafından söylendiğini duyunca şok olduğunu ifade eden eczacı, "Bizim söylemediğimiz şeylerin lanse edilmesi, bazı şeylerin çarpıtılması. Hiç konuşulmayan şeylerin benim ağzımdan söylenmiş gibi yapılması ve benim ismimin iznim olmadan belirtilmesi bizi üzdü." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ağzından konuştuğu eczacı
Kılıçdaroğlu'nun ağzından konuştuğu eczacı

Kendisinin ağzından böyle bir lafın kesinlikle çıkmadığını vurgulayan eczacı, "Bir insan antidepresan ile ilgili böyle bir şey der mi? Zaten antidepresanı reçetenin hekimi olmadan bizim vermemiz mümkün değil. 'Leblebi gibi antidepresan satıyoruz' gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'antidepresan' algısı: Ağzından konuştuğu eczacı iddiaları yalanladı
OYNAT 01:23
Kılıçdaroğlu'ndan 'antidepresan' algısı: Ağzından konuştuğu eczacı iddiaları yalanladı
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce ziyaretinde uğradıkları Şeyma isimli bir eczacının partililere, 'Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz. Kent kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor.' dediğini öne sürdü. İddialar sonrası basına açıklama yapan eczacı, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanlayarak, 'Böyle bir söz benim ağzımdan çıkmadı. Şehirlerin kanser hastaları sayısını hiçbir eczacı bilemez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil.' dedi.

"KANSER HASTALARININ SAYILARINI BİLEMEYİZ"

İddiaların odağındaki eczacı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir tabiri bir eczacı kullanmaz. Kanser hastalarının sayılarını bilemeyiz. Ben küçük bir eczaneyim böyle bir şeyi zaten bilmem, hiçbir eczacı da bilmez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil."

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