Yalanda ısrarcı: Kaynağı özür diledi Kılıçdaroğlu 'troll' dedi

Milyonlarca gencin katıldığı Yükseköğretim Öğretim Sınavı’ndan (YKS) bir gün önce başlatılan “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” yalanına sarılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, algı operasyonuna devam ediyor.

GÜNDEM Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

YKS’dan bir gün önce, “Türkiye-Katar arasında imzalanan Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü” bazı yayın organlarınca çarpıtılarak “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” şeklinde kamuoyuna servis edildi. T24 haber sitesi de yalanın yayılmasına neden olan medya kuruluşlarından biriydi.

GÜNDEM T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi

KAYNAĞI ÖZÜR DİLEDİ AMA!

Kılıçdaroğlu da hemen bu yalanlar üzerine kurulu algı operasyonuna dahil oldu. T24’ün haberini alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar” diyerek yalanı körükledi. Çok geçmeden haberin yalan olduğu anlaşıldı. T24 haber sitesi söz konusu haberle ilgili özür diledi.

GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanıyla ilgili açıklama

27 SAAT SONRA ÇARK ETTİ

Haber sitesi 27 saat sonra yayınladığı özür mesajında “T24’teki ilk yayınında ‘Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek’ başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24’e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz” ifadelerine yer verdi. Saatler sonra gelen özür için “Çocukları moral bozukluğu ile sınava sokup sonra özür dilediler” diye eleştiriler yapıldı.

1- T24 haber sitesi, YKS öncesi yalan haberi yayınladı.

2- Kılıçdaroğlu, bu haberi paylaşarak yalanı körükledi.

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3- Haber sitesi 27 saat geçtikten sonra özür diledi.

4- Kılıçdaroğlu, özür dilemek yerine gençlere “troll” dedi.

#ÖZÜRDİLEKILIÇDAROĞLU

T24’ün özür mesajından sonra herkes, o haberi alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da özür bekledi. Sosyal medyada açılan “#ÖzürDileKılıçdaroğlu” etiketine yorum yalanlar “Sınav öncesi motivasyonunu bozduğunuz gençler sizden özür bekliyor” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun kaynak gösterdiği T24 haber sitesinin özür dilediğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Kılıçdaroğlu’nun “trol” benzetmesiyle karşılaştı.

GENÇLERE ‘TROLL’ DEDİ