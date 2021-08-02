Çirkin bir yalan: Kılıçdaroğlu Türkiye’nin içini yakan orman yangınlarını da istismar etti.

Türkiye’yi kahreden orman yangınlarıyla mücadele canla başla sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir yalan operasyonunun fitilini ateşledi. Geçtiğimiz günlerde yasalaşan Turizmi Tevşik Kanunu’na atıf yaparak, yanan alanların imara açılacağı imasında bulunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanı’na verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!” dedi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği söz konusu düzenleme yeni değil, 1982 yılında çıkarıldı. Kanuna getirilen düzenlemeyle yapılan ise 3 bakanlığın bünyesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlandırılmasından ibaret.

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YENİ SİSTEME UYUM

Kılıçdaroğlu’nun yalan operasyonuna sert tepki gösterildi. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, “1982 yılında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’yla zaten orman alanlarının şartları uygunsa turizm amaçlı olarak değerlendirilebileceği kararlaştırılmıştı. Şimdi yapılan ise söz konusu kanunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Yani Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan işlemlerin şimdi bakanlık teklifiyle Cumhurbaşkanı onanıyla yürürlüğe giren bir düzenleme yapılmış oldu. Daha önce birkaç bakanlıktaki yetki, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonuna verilmiş oluyor. Olay bundan ibaret” dedi.

SİYASİ ÇIKAR VE İSTİSMAR

Akyürek, söz konusu kanun ile yangınların irtibatlandırılmasını ise “siyasi istismar” olarak değerlendirdi. Akyürek, şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, yangınlarla kanunun irtibatlandırması bir siyasi çıkar ve istismar amaçlıdır. Turizm Teşvik Kanunu’ndaki ta 1982’ye dayanan düzenlemeleri ortaya koymak iyi niyetle bağdaşmaz, çok yanlış bir tavırdır. Muhalefet partisinin liderine de yakıştıramıyoruz.”

ANAYASA AÇIK, İMARA AÇILAMAZ

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da yapılan yeni düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yeni bir yetkinin verilmediğine dikkat çekti. Anayasa’nın 169. maddesinin açık olduğunu, ormanların kesinlikle daraltılamayacağını, tam tersi genişletilebileceğini vurgulayan Özkaya, “Orman yakılsa da yok olsa da o alan orman alanıdır. Kılıçdaroğlu’nun PKK’nın yaktığına hiçbir şey dememesi, yakanlarla ilgili tek söz etmemesi ve geçmişte yolsuzluğa batmış Türk Hava Kurumu’nun işe yaramayan uçaklarını gündeme getirmesi zaten olaylara siyasal gözle baktığının net bir göstergesi” diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy

Çarpıtmanız doğru değil

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kılıçdaroğlu’nun yalan operasyonuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum” dedi.

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Halil Etyemez

Yalanınız batsın!

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise sosyal medya hesabında Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Etyemez, “Yalanınız batsın! Bir ayak üstünde kırk yalanın belini bükmek bu olsa gerek. Yalan siyasetinin adresi; Kemal Kılıçdaroğlu’dur” ifadelerini kullandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman da Twitter’dan, “Türk Demokrasi tarihine ‘yalancı’ Genel Başkan olarak geçeceksiniz?! Her zamanki gibi Gerçekleri konuşmuyorsunuz!” sözleriyle tepki gösterdi.

Mahir Ünal

Hakikate yenilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, CHP Lideri’nin iddiasını alıntılayarak Kılıçdaroğlu’na şu cevabı verdi: “1982 yılında yapılan bir düzenleme üzerinden orman yangınlarını açıklamak; kasıtlı, sistematik, nefreti körüklemeyi amaçlayan çirkin bir yalan. Yalanlarınıza inanan insanların öfkesinden beslenen çirkin siyasetiniz hakikate yenilecek. Başaramayacaksanız.”