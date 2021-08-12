Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da Kanaat Önderleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "terör yandaşı" bildiriye imza atan akademisyenleri görevlerine iade edeceğine dair söz verdi.

"BİR HAFTA İÇİNDE DÖNECEKLER"

"Benim size sözümdür" diyen Kılıçdaroğlu, "Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde bu Barış Akademisyenlerinin tamamını görevlerine iade edeceğiz Ne demek üniversiteden atılmak. Böyle bir rezalet olur mu?" dedi.

OYNAT 00:53 ​Kılıçdaroğlu'ndan devleti katliam yapmakla itham eden akademisyenlere söz: İktidar olduğumuzda görevlerinize döneceksiniz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hendek olayları zamanında yayımladıkları bildiriyle, yerleşim yerlerini harabeye çeviren PKK'nın adını dahi geçirmeden 'devleti katliam yapmakla' itham eden akademisyenlere destek çıktı. Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde ilk bir hafta içinde 'terör yandaşı' bildiriye destek veren akademisyenleri görevlerine iade edeceğini söyledi.





BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

NELER YAŞANMIŞTI?

PKK'nın hendek ve barikatlarını kaldırmak, bölgede yeniden devlet otoritesini sağlamak için beş yıl önce başlatılan operasyonlar terör örgütü PKK ve HDP yandaşı siyasiler, gazeteciler ve akademisyenler tarafından 'katliam' olarak lanse edilmişti. Kendilerine 'Barış İçin Akademisyenler' adını veren bir grup akademisyen devleti katliam yapmakla itham eden skandal bir bildiriye imza atmıştı.

REKLAM

DEVLETİ SUÇLADILAR

Özel ve devlet üniversitelerinde bulunan bin 128 akademisyenin imzaladığı bildiride, "Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi gerekiyor" gibi ifadeler yer almıştı.

PKK'NIN ADI DAHİ GEÇMEDİ

PKK'nın saldırılarına karşı tek bir kelimenin geçmediği, hatta PKK adı geçmeyen ihanet gibi bildiride, vatanı ve milleti için şehit olmayı göze alan güvenlik güçleri “insan hakkı ihlali" yapmakla suçlanmıştı. PKK'nın pusuları, roketatarlı saldırıları görmezden gelinirken, devlet, “ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırmakla" itham edilmişti. Valilik ve kaymakamlıkların hassasiyetleri göz ardı edilerek Kürt halkının açlık ve susuzluğa mahkum edildiği iddia edilmişti.

GÜNDEM PKK'nın suç ortakları: Hendekçi akademisyenler