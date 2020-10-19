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Gündem Kılıçdaroğlundan HDPye tebrik mesajı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye tebrik mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin kuruluşunun 8. yıl dönümü nedeniyle partinin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a kutlama mesajı gönderdi.

Haber Merkezi Diğer
HDP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine Kemal Kılıçdaroğlu da davet edilmişti.
HDP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine Kemal Kılıçdaroğlu da davet edilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kuruluşunun sekizinci yıl dönümü için bir kutlama mesaj gönderdi. Partinin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a hitaben ayrı ayrı gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

  • “Partinizin kuruluşunun 8. yıl dönümü kutlamasına davetinize çok teşekkür ederim. Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum.”

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