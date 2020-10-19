Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye tebrik mesajı

Kılıçdaroğlu: Demirtaş bu iddianameleri şeref madalyası olarak takacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan hüküm giyen ve pek çok dosyadan yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'masum' olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacak' dedi.