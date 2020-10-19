Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye tebrik mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kuruluşunun sekizinci yıl dönümü için bir kutlama mesaj gönderdi. Partinin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a hitaben ayrı ayrı gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:
- “Partinizin kuruluşunun 8. yıl dönümü kutlamasına davetinize çok teşekkür ederim. Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum.”