Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunda rakamlar tutmadı

Faturasını ödemediği için elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi gibi 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğunu savundu. Kılıçadaroğlu’nun verdiği abone bilgisi sayısının yanlış olduğu ortaya çıktı. Elektriği kesik olan abone sayısının Kılıçdaroğlu’nun iddiasının aksine 278 bin olduğu öğrenildi.

Enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmayı siyasi ranta dönüştürmeyi amaçlayan Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Üç ay boyunca faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun elektriği önceki gün dağıtım firması tarafından kesildi. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte karanlıkta video yayınlayan Kılıçdaroğlu bir hafta boyunca protestosuna devam edeceğini açıkladı.

4 MİLYON HANE İDDİASI

Kılıçdaroğlu kendisi gibi birçok insanın olduğunu belirterek, “4 milyon elektriksiz hane. Bunu daha nasıl anlatabiliriz. Böyle bir tablo içinde ben onların sesi olmak istedim. Bu kararı eşimle beraber aldık. Eşimle beraber bu kararı sürdüreceğiz, bir hafta boyunca” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun bu iddiası rakamlarla yalanlandı. EPDK kaynaklarına göre borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısı iddianın aksine 278 bin 350 olduğu ortaya çıktı.

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Fatih Dönmez

Algı, çarpıtma, manipülasyon

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin doğru olmadığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır” ifadelerini kullandı. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu kaydeden Dönmez, bunun toplam abone içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu belirtti.

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