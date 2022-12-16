Kılıçdaroğlu'nun geceliği bin euroyu bulan otelde kalmasını eleştiren gazeteci sosyal medyada linç edilince isyan etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini takip eden gazeteci Nalan Sipar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP liderinin Berlin'in en prestijli ve pahalı otellerinden birinde kalmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun geceliği 400 eurodan başlayan otelde konaklamasının, noel süslemeleri ve piyano eşliğinde yaptığı açıklamanın hayatın gerçeğine tezat olduğunu ifade eden Sipar, CHP'lilerin hedefi oldu. Eleştiriler üzerine isyan eden Sipar, "Bir gazeteci olarak benim görevim vatandaşları maddi olarak destekledikleri partinin bütçesini nasıl harcadığı konusunda bilgilendirmek." dedi.

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