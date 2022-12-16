Gündem Kılıçdaroğlunun geceliği bin euroyu bulan otelde kalmasını eleştiren gazeteci sosyal medyada linç edilince isyan etti
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun geceliği bin euroyu bulan otelde kalmasını eleştiren gazeteci sosyal medyada linç edilince isyan etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini takip eden gazeteci Nalan Sipar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP liderinin Berlin'in en prestijli ve pahalı otellerinden birinde kalmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun geceliği 400 eurodan başlayan otelde konaklamasının, noel süslemeleri ve piyano eşliğinde yaptığı açıklamanın hayatın gerçeğine tezat olduğunu ifade eden Sipar, CHP'lilerin hedefi oldu. Eleştiriler üzerine isyan eden Sipar, "Bir gazeteci olarak benim görevim vatandaşları maddi olarak destekledikleri partinin bütçesini nasıl harcadığı konusunda bilgilendirmek." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun geceliği bin euroyu bulan otelde kalmasını eleştiren gazeteci sosyal medyada linç edilince isyan etti
Kemal Kılıçdaroğlu-Nalan Sipar

Çeşitli temaslar için Almanya’ya giden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen cezanın ardından Türkiye’ye dönme kararı aldı. Ziyaretini yarıda kesen İmamoğlu, sabah gittiği ülkeden akşam saatlerinde ayrıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KALDIĞI OTELİ ELEŞTİRİNCE CHP'LİLERİN HEDEFİ OLDU

Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini takip eden gazeteci Nalan Sipar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP liderinin Berlin'in en prestijli ve pahalı otellerinden birinde kalmasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun geceliği 400 eurodan başlayan otelde konaklamasının, noel süslemeleri ve piyano eşliğinde yaptığı açıklamanın hayatın gerçeğine tezat olduğunu ifade eden Sipar, CHP'lilerin hedefi oldu.

"OTEL PAYLAŞIMIM YÜZÜNDEN LİNÇ YEDİM"

Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Sipar, CHP'lilerin eleştirileri üzerine şu açıklamada bulundu:

"Kılıçdaroğlu’nun Berlin’de kaldığı otele dair paylaştığım detay yüzünden linç yedim resmen. Bir gazeteci olarak benim görevim vatandaşları maddi olarak destekledikleri partinin bütçesini nasıl harcadığı konusunda bilgilendirmek."

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