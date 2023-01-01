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Kılıçdaroğlu’nun ismi şubatta açıklanır

CHP Grup Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 6’lı Masa’nın adayının şubat sonunda açıklanacağını kaydetti. Emre, katıldığı bir canlı yayında “Kuvvetle muhtemel Sayın Genel Başkanımız aday olacaktır. Hangi isimleri akıllarından geçiriyorlar diye bilmiyorum” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
4:00 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Grup Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 6’lı Masa’nın adayının şubat sonunda açıklanacağını kaydetti. Emre, katıldığı bir canlı yayında “Kuvvetle muhtemel Sayın Genel Başkanımız aday olacaktır. Hangi isimleri akıllarından geçiriyorlar diye bilmiyorum” dedi. “Kılıçdaroğlu aday olursa istifa eder mi?” sorusuna, “Seçimi kazandıktan sonra koltuğa oturmadan evvel istifa eder. Ondan önce de istifa süreci olmaz, doğru da olmaz” yanıtını veren Emre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Anadolu turundan Kılıçdaroğlu’nun haberinin olduğunu, kendisine genel başkan yardımcısı Seyit Torun’un eşlik ettiğini savundu.


#CHP
#Aday
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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Kılıçdaroğlu’nun ismi şubatta açıklanır
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