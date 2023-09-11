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Kılıçdaroğlu'nun son üç İstanbul ziyaretine İmamoğlu davet edilmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı son üç etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer almaması dikkat çekmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklere neden katılmadığı sorulan İmamoğlu, "Sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz" diyerek etkinliklerden haberdar olmadığını ifade etti.

Elif Karahan
09:53 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki son üç programından haberdar edilmediğini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki son üç programından haberdar edilmediğini açıkladı.

Genel seçimlerde adaylığını dayatan ve hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelen baskıların ardından geri çekildi.

İmamoğlu yeniden İBB adayı olacağının sinyalini verirken, 'Baba-oğul gibiyiz' dediği Kılıçdaroğlu ile arasında esen soğuk rüzgarları gizleyemedi.

Davet mi edilmedi?

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı son üç etkinlikte yer almayan İmamoğlu, 'Davet mi edilmediniz?' sorusunu yanıtladı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İmamoğlu,
"Bu soruyu cevaplamayacağım. Çünkü sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz"
diyerek etkinliklerden haberdar olmadığını ifade etti.

'Her zaman ittifak şart'

Akşener'in Ankara, İstanbul ve İzmir dahil her şehirde aday çıkaracağına yönelik açıklaması da sorulan İmamoğlu, "İttifak olmamalıdır diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart." ifadelerini kullandı.



#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İBB
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