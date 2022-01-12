​Kılıçdaroğlu’nun vaadine CHP’den ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde, belediyenin bir sonraki yerel seçimde kendilerine verilmesi halinde çiftçiye bedava elektrik sözü verdiğini dile getiren AK Parti’li Esra Yüksel, CHP’li Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde yer alan çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediye tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

YASAL DEĞİL

Belediyelerin mevcut sistemde çiftçilerin elektrik tüketimini karşılaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, “Bununla ilgili yanlış anlama oldu herhalde, öyle anlıyorum. Belediyelerin bu durumda çiftçilerin elektrik tüketiminin karşılanması söz konusu olamaz. Yani bir kere yasal değil” dedi.

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BURAYI KILIÇDAROĞLU YÖNETMİYOR

Muhalefet üyeleri meclis toplantısında CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a, çiftçilerin elektrik ücretlerinin belediye tarafından karşılanıp karşılanmayacağını sordu. Başkan Ülgür Gökhan da duruma tepki gösterip, “Onu Kılıçdaroğlu’na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir meclis değil” cevabını verdi.