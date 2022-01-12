Gündem Kılıçdaroğlunun vaadine CHPden ret
ÇANAKKALE

Kılıçdaroğlu’nun vaadine CHP’den ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aralık ayında gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde, belediyenin bir sonraki yerel seçimde kendilerine verilmesi halinde çiftçiye bedava elektrik sözü vermişti. Bu vaat üzerine harekete geçen

AK Parti’li Esra Yüksel Çanakkale Belediyesi sınırlarından yer alan çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediye tarafından karşılanması önerisinde bulundu. Teklif üzerine konuşan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediyelerin mevcut sistemde çiftçilerin elektrik tüketimini karşılaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kılıçdaroğlu’nun vaadine CHP’den ret
Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde, belediyenin bir sonraki yerel seçimde kendilerine verilmesi halinde çiftçiye bedava elektrik sözü verdiğini dile getiren AK Parti’li Esra Yüksel, CHP’li Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde yer alan çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediye tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu Urfalılara söz verdi: Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz
OYNAT 00:25
Kılıçdaroğlu Urfalılara söz verdi: Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu, 'Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz' dedi.

YASAL DEĞİL

Belediyelerin mevcut sistemde çiftçilerin elektrik tüketimini karşılaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, “Bununla ilgili yanlış anlama oldu herhalde, öyle anlıyorum. Belediyelerin bu durumda çiftçilerin elektrik tüketiminin karşılanması söz konusu olamaz. Yani bir kere yasal değil” dedi.

BURAYI KILIÇDAROĞLU YÖNETMİYOR

Muhalefet üyeleri meclis toplantısında CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a, çiftçilerin elektrik ücretlerinin belediye tarafından karşılanıp karşılanmayacağını sordu. Başkan Ülgür Gökhan da duruma tepki gösterip, “Onu Kılıçdaroğlu’na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir meclis değil” cevabını verdi.

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