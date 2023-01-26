Kimlik bilgisi değiştirildi

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ikinci toplantısında, bürokratları dinledi. Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, küçük yaşta tacize uğradığı ve evlendirildiği iddia edilen kız çocuğu ile ilgili şunları söyledi: H.K.G.’nin talebi doğrultusunda, mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için de 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık.