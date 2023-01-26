|
Gündem

Kimlik bilgisi değiştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, küçük yaşta tacize uğradığı ve evlendirildiği iddia edilen kız çocuğu ile ilgili şunları söyledi: H.K.G.’nin talebi doğrultusunda, mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için de 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ikinci toplantısında, bürokratları dinledi.

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ikinci toplantısında, bürokratları dinledi.

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ikinci toplantısında, bürokratları dinledi. Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, küçük yaşta tacize uğradığı ve evlendirildiği iddia edilen kız çocuğu ile ilgili şunları söyledi: H.K.G.’nin talebi doğrultusunda, mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için de 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#TBMM
#Araştırma Komisyonu
2 saat önce
default-profile-img
Kimlik bilgisi değiştirildi
Köpek tüfekle sahibini öldürdü
Tanpınar’ın karakterlerini yapay zeka tasarladı
Ümraniye’ye daha fazla kültür sanat
İslam Şehirleri Sergisi Ramazan’da açılacak
Kesal ikinci filmi için sete çıkacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.