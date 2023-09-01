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Kiracı-ev sahibi arasında yeni dönem bugün başladı: İlk gün 250 başvuru yapıldı 

Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların kısa sürede çözülmesi için bugün yürürlüğe giren İstanbul Adalet Sarayı'ndaki arabuluculuk bürosuna ilk gün ev sahibi ve kiracılardan 250 başvuru yapıldı. 

17:50 . 1/09/2023 Cuma
DHA
Başvuru sonrası sistem otomatik olarak bir gün sonra taraflara arabulucu atıyor.

Başvuru sonrası sistem otomatik olarak bir gün sonra taraflara arabulucu atıyor.

Kiracı ve ev sahipleri arasında mahkemelerde oluşan dava yükünü hafifletmek için yürürlüğe giren arabuluculuk sisteminde ilk gün yoğunluk yaşandı. Anlaşmazlık yaşayan kiracı ve ev sahibi ilk önce bulundukları bölgedeki adliyelere giderek arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunacak. Başvuru sonrası sistem otomatik olarak bir gün sonra taraflara arabulucu atıyor. Sistemde taraflara 3 hafta süre tanınıyor. Bu süre zarfında anlaşma sağlanamaz ise bir haftada ek süre veriliyor. Toplamda 4 hafta içerisinde taraflar uzlaşamaz ise dava yoluna başvuracak. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan arabuluculuk bürosunda ilk gün sabah saatlerinde yoğunluk mesai saatine kadar devam etti. Genel olarak başvuruda bulunan taraflar ev sahiplerinden oluşuyor. Ev sahipleri çoğunlukla tahliye konusunda kiracıları ile anlaşamadıklarını belirtiyor. Mahkeme süresinin en az 2 yıl sürdüğünü belirten ev sahipleri arabuluculuk sisteminin 1 ay gibi kısa sürede sonuçlanmasının olumlu olduğunu söylüyor. 

Arabuluculuk sisteminde ilk gün 250 başvuru

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Arabuluculuk Bürosu'na sabah saat 09.00'dan akşam saat 17.00'a kadar toplamda 300 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 250'si ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları olduğu öğrenildi. Arabuluculuk görevlilere yoğunluğun gün geçtikçe artmasını beklediklerini dile getirdiler.  






#Ev sahibi
#Arabuluculuk
#Kiracı
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