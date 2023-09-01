Kiracı-ev sahibi arasında yeni dönem bugün başladı: İlk gün 250 başvuru yapıldı 

Kiracı ve ev sahipleri arasında mahkemelerde oluşan dava yükünü hafifletmek için yürürlüğe giren arabuluculuk sisteminde ilk gün yoğunluk yaşandı. Anlaşmazlık yaşayan kiracı ve ev sahibi ilk önce bulundukları bölgedeki adliyelere giderek arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunacak. Başvuru sonrası sistem otomatik olarak bir gün sonra taraflara arabulucu atıyor. Sistemde taraflara 3 hafta süre tanınıyor. Bu süre zarfında anlaşma sağlanamaz ise bir haftada ek süre veriliyor. Toplamda 4 hafta içerisinde taraflar uzlaşamaz ise dava yoluna başvuracak. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan arabuluculuk bürosunda ilk gün sabah saatlerinde yoğunluk mesai saatine kadar devam etti. Genel olarak başvuruda bulunan taraflar ev sahiplerinden oluşuyor. Ev sahipleri çoğunlukla tahliye konusunda kiracıları ile anlaşamadıklarını belirtiyor. Mahkeme süresinin en az 2 yıl sürdüğünü belirten ev sahipleri arabuluculuk sisteminin 1 ay gibi kısa sürede sonuçlanmasının olumlu olduğunu söylüyor.