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Süresiz nafaka masada! Arabuluculuk dönemi başlıyor

Süresiz nafaka binlerce vatandaşın gündeminde. Yoksulluk nafakası, evlilik süresince eşlerden birinin diğerine sağladığı yaşam standartlarının, boşanma ile birlikte değişmemesi için, boşanan eşe, geçinmesi için, diğer eş tarafından, mali gücü oranında verilen nafakadır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir” diye konuştu. İşte süresiz nafaka düzenlemesi detayları.

13:03 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Süresiz nafaka devam edecek mi?

Süresiz nafaka devam edecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan süresiz nafaka ile ilgili yeni açıklama geldi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Tunç, “Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir” diye konuştu.

Boşanma, tazminat, nafakaya arabuluculu mu geliyor?

Bakan Tunç, "Aile hukukunu sil baştan ele alacaklarını ifade ederek ''Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı.'' dedi.

Süresiz nafaka kalkacak mı?

Bakan Tunç'a nafaka şile ilgili şunları söyledi: Özellikle aile hukuku ile ilgili geniş bir çalışmamız var. Aile hukukunu sil baştan ele alacağız. Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım. Şu anda aile hukukunda mümkün değil. Aslında birçok ülkede aile hukuku alanında arabuluculuk uygulaması iyi gidiyor. Türkiye'de de aile hukukunda arabuluculuk söz konusu olursa. Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı.

Süresiz nafaka nedir?

Süresiz nafaka, nafaka alacaklısının yoksulluk içinde kalmaması için verilir. Nafaka alacaklısının yoksulluk içinde kalıp kalmayacağının belirlenmesinde, evlilik süresince eşlerden birinin diğerine sağladığı yaşam standartları, eşlerin ekonomik durumları, eşlerin yaş ve sağlık durumları, eşlerin eğitim durumları, eşlerin meslekleri, eşlerin çalışma durumları, eşlerin sosyal durumları, eşlerin sahip olduğu malvarlıkları, eşlerin varsa çocuklarının durumları gibi unsurlar göz önünde bulundurulur.

Süresiz nafaka kime verilir, nafaka alma şartları neler?

Süresiz nafaka, genel olarak evlilik süresi 20 yıl ve üzeri olan eşlere verilir. Ancak, evlilik süresi 20 yıl ve üzeri olsa dahi, nafaka alacaklısının ekonomik durumunun iyileşmesi, haysiyetsiz hayat sürmesi veya nafaka borçlusunun ekonomik durumunun kötüleşmesi gibi nedenlerle, mahkeme tarafından süresiz nafakanın kaldırılmasına karar verilebilir.

  • Süresiz nafakanın miktarı, nafaka alacaklısının yoksulluk içinde kalmaması için gerekli miktar olarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde, eşlerin ekonomik durumları, eşlerin yaşam standartları, eşlerin sahip olduğu malvarlıkları, eşlerin varsa çocuklarının ihtiyaçları gibi unsurlar göz önünde bulundurulur.
  • Süresiz nafaka, her ay peşin olarak ödenir. Nafaka alacaklısı, nafakanın ödenmemesi halinde, icra yoluyla nafakanın tahsilini talep edebilir.
  • Süresiz nafaka, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan bir kavramdır.

Bu maddede, süresiz nafakaya ilişkin olarak aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir:

  1. Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte, nafaka alacaklısı, nafaka borçlusuna karşı nafaka talebinde bulunabilir.
  2. Nafaka alacaklısı, nafaka talebini boşanma davasında da ileri sürebilir.
  3. Nafaka miktarı, mahkeme tarafından belirlenir.
  4. Nafaka, her ay peşin olarak ödenir.
  5. Nafaka alacaklısı, nafakanın ödenmemesi halinde, icra yoluyla nafakanın tahsilini talep edebilir.
Adalet Bakanı Tunç'tan arabuluculuk dönemiyle ilgili açıklama: Taraflar anlaşırsa yüzde 25 aşılabilir
Adalet Bakanı Tunç'tan arabuluculuk dönemiyle ilgili açıklama: Taraflar anlaşırsa yüzde 25 aşılabilir

Kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'de zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyeceğini ve kat mülkiyeti davalarının da zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğunu söyledi. Ayrıca Tunç, "25 sınırı şudur ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Eğer kiracı ile kiralayan anlaşıyorsa o ayrı bir konu. Süre ortaya koyabilir tahliye taahhütü ile ilgili konu var" dedi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın ''Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'' adının ''Ülke Başsavcılığı'' olarak yeniden yapılandırılması önerisi de sorulan Tunç, ''Bir düşünce aşamasında, henüz olgunlaşmış bir öneri değil.'' dedi.


#süresiz nafaka
#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
#nafaka düzenlemesi
#arabuluculu
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Süresiz nafaka masada! Arabuluculuk dönemi başlıyor