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Kiralık şirket araçlarını sahte sözleşmeyle sattılar: 120 milyon lira dolandırdılar

Kiralık şirket araçlarını sahte sözleşmeyle sattılar: 120 milyon lira dolandırdılar

14:558/05/2025, Perşembe
DHA
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'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Antalya'da filo araç kiralama şirketlerinden kiraladıkları araçları 'Araç devir vaadi sözleşmesi' ile satarak 120 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, Antalya'da faaliyet gösteren bazı araç kiralama firmalarının 'filo araç kiralama lojistik şirketleri' üzerinden kiraladıkları araçları, bu şirketlerin bilgisi dışında internetten 3'üncü kişilere sattıklarını tespit etti. Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin çalışmalarında, İstanbul'da faaliyet gösteren 3 lojistik şirketinin, toplam 73 aracı Antalya'da faaliyet gösteren 2 firmaya sözleşmeyle kiraladığı, bu firmaların araçları yüzde 30 peşinat ve 24 ile 48 ay değişen vadelerle satışa çıkarıp 'Araç devir vaadi sözleşmesi' ile sattığı, bu yöntemle toplam 120 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Ekipler, düzenlenen operasyonla 10 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. 3 araç kiralama firmasındaki aramalarda ele geçirilen 7 dizüstü bilgisayar, sözleşme asılları, senetler ve dijital materyallere el konuldu. Olayla ilgili 73 araçtan 68'i bulunup, yediemin otoparkına ve ruhsat sahiplerine teslim edildi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.





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