Sivas'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

"Derslerinde de çok başarılıydı, yazık oldu, bütün okul olarak çok üzgünüz. En son bu olay yaşanmadan önceki gün gördüm. Yıkıldık, çok kötüydü. Bir insanın böyle bir duyguyu yaşaması çok kötü. Umarım artık böyle şeyler son bulur, bunlara bir 'dur' demek için neyi bekliyoruz bilmiyorum. Çok kötü hissettik, inanamadık yani böyle bir olayın yaşanmasına. Dün gördüğümüz insanın böyle bir haberini almak çok kötü. Kelimeler yetmez bunu anlatmaya."