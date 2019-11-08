Gündem Diyarbakır, Bingöl ve Muşta 179 timin katılımıyla Kıran-5 operasyonu başlatıldı
DİYARBAKIR

'Kıran-5' operasyonu başlatıldı: 179 tim katılıyor

Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 179 timin katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2 bin 625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Kıran-5 operasyonuna 179 tim katılıyor.
Kıran-5 operasyonuna 179 tim katılıyor.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

179 Tim katılımıyla KIRAN-5 Operasyonu başladı
OYNAT 01:26
179 Tim katılımıyla KIRAN-5 Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında JÖH, PÖH ve Jandarma komando birliklerinden 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır-Muş-Bingöl ara hattındaki Şenyayla bölgesinde başlatılan operasyon, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Operasyonla, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek hedefleniyor.

Operasyona Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2625 personel, 179 operasyonel tim katılıyor.


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Kıran-5 operasyonu başlatıldı

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