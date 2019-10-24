Gündem Kıran Operasyonuyla terör örgütüne darbe vuruluyor 2 sığınakta çok sayıda silah ve lojistik malzeme bulundu
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Kıran Operasyonuyla terör örgütüne darbe vuruluyor: 2 sığınakta çok sayıda silah ve lojistik malzeme bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç 2019-218"operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah ve lojistik malzeme bulundu.

Haber Merkezi AA
Aruh yaylasında bulunan 2 sığınaktan çıkan silah ve mühimmatlar.
Aruh yaylasında bulunan 2 sığınaktan çıkan silah ve mühimmatlar.

Van İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç 2019-218"operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah ve lojistik malzeme ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim tarihinde başlatılan operasyonun üçüncü gününde, Van Aruh yaylasındaki dağlık arazide 2 sığınak tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah ve lojistik malzeme bulundu.

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  • Sığınakta yapılan aramalarda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bir M16 piyade tüfeği, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, 18 anti tank roketatar mühimmatı, 17 anti personel roketatar mühimmatı, 47 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 savunma tipi el bombası, 4 taarruz tipi el bombası, 13 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü, 4 dragunov şarjörü, çok sayıda fişek, 5 elektrikli fünye, bir Yaesu el telsizi, 25 örgütsel kıyafet, 3 boş tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Van İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan

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Düzenlenen operasyonlarda tespit edilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğerleri imha edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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