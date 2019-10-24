Kıran Operasyonuyla terör örgütüne darbe vuruluyor: 2 sığınakta çok sayıda silah ve lojistik malzeme bulundu Van İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç 2019-218"operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah ve lojistik malzeme bulundu.

Haber Merkezi 24 Ekim 2019, 15:35 Son Güncelleme: 24 Ekim 2019, 15:45 AA