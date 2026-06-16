Kırılma ayı temmuz: Dokuz vekilin akıbeti belli olacak

Davadan siyasi yasak sonucu çıkabileceği yönündeki beklenti nedeniyle CHP YDK, mahkemenin kararını beklemeksizin ihraç taleplerini onaylayacak. Özel’e yakın isimler, 9 vekilin hedef alınmasını TBMM Grubu’ndaki dengeyi değiştirmeye dönük bir hamle olarak yorumlarken, Kılıçdaroğlu yönetimi ise sürecin “parti kararlarına karşı oluşturulan fiili yapıya” yönelik olduğunu savunuyor.