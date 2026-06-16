Kırılma ayı temmuz: Dokuz vekilin akıbeti belli olacak

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki mücadelede gözler, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen 9 milletvekiline çevrildi.
Mutlak butlan iddianamesinde adları geçtiği belirtilen vekillerin akıbetinin, temmuzun ilk haftasında netleşmesi bekleniyor. Disipline sevk edilen vekiller hakkında mutlak butlan bağlantılı ceza davasından çıkabilecek kararların devreye girmesi ihtimali değerlendiriliyor.
DENGEYİ DEĞİŞTİRME HAMLESİ
Davadan siyasi yasak sonucu çıkabileceği yönündeki beklenti nedeniyle CHP YDK, mahkemenin kararını beklemeksizin ihraç taleplerini onaylayacak. Özel’e yakın isimler, 9 vekilin hedef alınmasını TBMM Grubu’ndaki dengeyi değiştirmeye dönük bir hamle olarak yorumlarken, Kılıçdaroğlu yönetimi ise sürecin “parti kararlarına karşı oluşturulan fiili yapıya” yönelik olduğunu savunuyor.