Gündem Kırmızı kitap değişti
POLİTİKA

Kırmızı kitap değişti

Dün 3,5 saat süren MGK toplantısında “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi güncellendi. Milli güvenliğe yönelik tehditlerin yer aldığı belgedeki değişikliklerin, bir sonraki güncelleme için yol haritası oluşturduğu öğrenildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
MGK toplantısı
MGK toplantısı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Türkiye’nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin ele alındığı 3,5 saatlik toplantı ardından bildiri yayımlandı. MGK toplantısında kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi de değiştirildi. Belgede yapılan güncellemenin, bir sonraki güncelleme için yol haritasını da içerdiği öğrenildi. Bildiride Türkiye’de, bölgede ve dünyada meydana gelen gelişmelerin, milli güvenliğe yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin de görüşülerek, uygun bulunduğuna dikkati çekildi.

SURİYE’DE SİYASİ ÇÖZÜMDEN YANAYIZ

Bildiride Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerin daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtildi. Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edildiği bildiride Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi. Bildiride, milli birlik ve beraberlik ile Türkiye’nin bekasını tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulduğu ve konunun müzakere edildiğine vurgu yapıldı. Bildiride, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılı, yeni anayasa temelinde siyasi çözümden yana olduğunun uluslararası toplumla her fırsatta paylaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

TERÖRİSTLER TAMAMEN TEMİZLENECEK

“Türkiye’nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiştir. Milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt edilmeyecektir. Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne karşı her iki ülkenin güvenliğini sağlamak üzere yürütülen Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir. Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiği kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizilmiştir.”

MGK'dan toplantı sonrası açıklama
GÜNDEM
MGK'dan toplantı sonrası açıklama
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