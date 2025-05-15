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Kişisel verileri ele geçirip satan şebeke çökertildi: 5 tutuklama

Kişisel verileri ele geçirip satan şebeke çökertildi: 5 tutuklama

09:2915/05/2025, Perşembe
IHA
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Kişisel verileri ele geçirip satan şebeke çökertildi.
Kişisel verileri ele geçirip satan şebeke çökertildi.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasadışı sorgu panelleri üzerinden kişisel verileri ele geçirip satan 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel veri ticareti yapan suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan raporlar doğrultusunda hareket eden ekipler, yasadışı sorgu panelleri aracılığıyla çok sayıda kişinin kişisel verilerini ele geçirip satan 7 kişilik suç örgütünü belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanırken, yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 4 adet dizüstü


Bilg
isayar, 4 adet tablet, 1 adet hard disk, 1 adet kart okuyucu, 1 adet tabanca, 178 adet fişek ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Jandarmada ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



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