Kız öğrenci yurdunda korkutan yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı özel bir kız öğrenci yurdunun çatısından alevler yükseldi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan öğrenciler tahliye edildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Gültepe Mahallesi 1012'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı özel bir kız öğrenci yurdunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun çatısından alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan öğrenciler binadan tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tahliye edilen öğrenciler yeniden yurda alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.