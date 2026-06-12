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Kız öğrenci yurdunda korkutan yangın

Kız öğrenci yurdunda korkutan yangın

23:1412/06/2026, Cuma
DHA
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İtfaiye ekipleri çatıdaki yangını kısa sürede söndürdü.
İtfaiye ekipleri çatıdaki yangını kısa sürede söndürdü.

İstanbul'da beş katlı özel kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Küçükçekmece ilçesinde gece saatlerinde yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yurtta kalan öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı özel bir kız öğrenci yurdunun çatısından alevler yükseldi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan öğrenciler tahliye edildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Gültepe Mahallesi 1012'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı özel bir kız öğrenci yurdunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun çatısından alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan öğrenciler binadan tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tahliye edilen öğrenciler yeniden yurda alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



#İstanbul
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