Kızağını kapan kaymaya koştu

Ekim ayında kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, \"Ekim ayındayız, kış bu sene Kars’a çok erken geldi. Havalar soğudu, eksi 5 dereceye kadar düştü. Dün akşamdan beri lapa lapa kar yağıyor. Kars’ın karı kışı, kıyameti başladı diyebiliriz\" dedi.