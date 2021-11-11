Gündem Kızağını kapan kaymaya koştu
KARS

Kızağını kapan kaymaya koştu

Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı çocukların eğlencesi oldu.

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Muhammed Keskin İHA
Kızağını kapan kaymaya koştu
Kars

Kars’ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürürken, karı gören çocuklar kızaklarını kaparak kaymaya koştu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan kar yağışı en çok çocuklara yaradı. Sabah erken saatlerde okullarına gitmek için uyanan çocuklar, karı görünce kendilerini dışarı attı. Kızaklarını alan çocuklar gönüllerince kaymaya başladı. Birbirlerini çekerek kayan çocuklardan bazıları okulu unuttu. Okula gitmeyen çocuklar saatlerce gönüllerince kayarak eğlendi.

Öte yandan, Sarıkamış’ta çocukların kızaklarla kaymaları renkli görüntülere sahne oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Kış bu sene çok erken geldi: Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
FOTOĞRAF 9
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Kar yağışının etkili olduğu Kars-Susuz karayolu üzerindeki köylerde yaşayanlar güne kar ile uyandı.
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Beyaza bürünen köylerde hayvanlarını dışarıda bırakan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
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Ekim ayında kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, \"Ekim ayındayız, kış bu sene Kars’a çok erken geldi. Havalar soğudu, eksi 5 dereceye kadar düştü. Dün akşamdan beri lapa lapa kar yağıyor. Kars’ın karı kışı, kıyameti başladı diyebiliriz\" dedi.
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Kars’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenilirken, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da eksi 5 dereceye düştü.
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Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
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Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
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Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
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Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
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Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
Kış bu sene çok erken geldi: Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
Kars'ın yüksek kesimlerinde sabaha kadar yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

Kars'ta kar yağışı devam ediyor
GÜNDEM
Kars'ta kar yağışı devam ediyor
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