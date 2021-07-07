Gündem Kızılırmak nehri turizme kazandırılıyor
SİVAS

Kızılırmak nehri turizme kazandırılıyor

Sivas Belediyesi tarafından yapılan “Kızılırmak Projesi’’ ile Türkiye’nin en uzun nehrinde, 31 km olan atık su kolektör hatları yapılıyor. Su kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra şehre önemli bir turizm merkezi kazandırılacak.

Haber Merkezi İHA
Kızılırmak nehri turizme kazandırılıyor
Kızılırmak projesi bitmiş hali

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçilen ve Mart ayında ihalesi gerçekleştirilen “Kızılırmak Projesi’’ çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehrin alt yapısının önemli bir ayağı olan proje, 8 metrekare alanı kapsıyor.

Yüksek maliyetle yapılan Kızılırmak projesi şehrin sosyal hayatı ve turizme kazandırılması amacıyla hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında şuanda Kızlırmağı kirletmemek adına nehrin sağ ve sol sahil şeridine toplam uzunluğu 31 km olan atık su kolektör hatları yapılıyor.

Kızılırmak Projesi kapsamında yeşil alan düzenlemeleri ile sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler bir arada olacak.

Kızılırmak 'buzdan nehir' oldu
GÜNDEM
Kızılırmak 'buzdan nehir' oldu


“ Kızılırmak projesini çok çok önemsiyoruz’’

Sivas Belediye Bşkanı Hilmi Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kızılırmak projesinin şuan ki kollektör hattı ihalesi yapıldı devam ediyor. Kızılırmağı kirletmemek adına planladığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği ile hibesiyle yapmış olduğumuz proje devam ediyor.

Kızılırmak projesinin kollektör hattı ihalesi tamamlandıktan sonra Sivas’ın vizyon projelerinden Sivas’ta yeni bir yaşam alanı, yeni bir kültürel alan, Sivaslı hemşerilerimize yeni bir yaşam alanı, oluşturacak. Kızılırmak projesini çok çok önemsiyoruz. İnşallah kollektör hattı inşaatı bittikten sonra bizde imar uygulamalarını bitirdikten sonra Kızılırmak projemizi bir bütün olarak projelendireceğiz. Ama bölüm bölüm etap halinde hayata geçireceğiz’’ dedi.

Kızılırmak 'buzdan nehir' oldu
FOTOĞRAF 12
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Sivas kent genelinde hafta ortasından itibaren kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı.
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Soğuk hava nedeni ile kent genelinde daha önce Serpincik Göleti, Hafik, Ulaş ve Tödürge Gölü'nün yüzeyleri buzla kaplandı.
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Bir ara eksi 24'e kadar düşen soğuk hava akarsuları da etkiledi.
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Bu sabah hava sıcaklığının eksi 12 derece ölçüldüğü kentte 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri de buz tuttu.
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Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Esenyurt Mahallesi civarındaki bölümlerinin tamamına yakını buzla kaplandı.
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Suyun az bir açıklıktan aktığı görüldü.
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Kızılırmak 'buzdan nehir' oldu
Title
Kızılırmak 'buzdan nehir' oldu
Title
Kızılırmak 'buzdan nehir' oldu
Title
Kızılırmak 'buzdan nehir' oldu
Title
Kızılırmak 'buzdan nehir' oldu
Title
Kızılırmak 'buzdan nehir' oldu
Kızılırmak 'buzdan nehir' oldu
Sivas'ta birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgası Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin buz tutmasına neden oldu.


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