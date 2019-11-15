Gündem Kızım gel sen de şehit ol
DİYARBAKIR

Kızım gel sen de şehit ol

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi 73. günde de sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır anneleri, şehitliği ziyaret etti.
Diyarbakır anneleri, şehitliği ziyaret etti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki kara şehitliğine ziyarette bulunan aileler adına, Emine ve Şeyhmus Kaya çifti, buradaki anıta üzerinde “Diyarbakır anneleri ve babaları” yazılı çelenk sundu. Duygulu anlar yaşayan şehit kabirlerine karanfil bırakan aileler, terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi.

BAŞIMIZIN TACILAR

Oğlu Muhammed için oturma eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer, yüreklerinin yandığını belirtti. Şehitlik ziyaretinde duygulandıklarını dile getiren Biçer, şunları kaydetti: “Vatanı uğruna şehit düşmüşler. Biz onları görmüyoruz ama onlar bizi görüyor. Kalbimizde var olacaklar, başımızın tacılar. Her zaman için onların yeri başımızın üstündedir. Onların mezarı başında Yasin okumak istedik. Şehit annelerin acılarını paylaşmak istedik. Biz de evlat acısı çekiyoruz.”

ŞEHİTLERİMİZİN YOLUNDAYIZ

Anne Hatice Levent de kızı Fadime için eyleme katıldığını aktararak şehitlere dua etmek için geldiklerini söyledi. Şehitlerin, terör örgütünün hain saldırıları dolayısıyla hayatlarını vatana feda ettiklerini anımsatan Levent, “Şehitlerimize dualarımız az bile. Bu bayrak ve vatan için şehitlerimizin yolundayız. Fadimem ne olur onların içinden çık, böyle şehit ol. Onların içinden kurtul. Fadimem sen nasıl kandın? Bu şehitler bizim için şehit oldular” şeklinde konuştu.

ASKER SELAMLI DESTEK

  • Diyarbakır’da 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın “Binlerce şehidimiz var. Kendilerine duacıyız” ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından aileler, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.

Tehdidin cezasını çekecek
GÜNDEM
Tehdidin cezasını çekecek
Senatörleri ikna etmemi istedi

Senatörleri ikna etmemi istedi

Erdoğan: ​Trump'ın çevresi ilişkilerin bozulması için uğraşıyor.
Türkiye’de işimiz bitti ayrılıyoruz

Türkiye’de işimiz bitti ayrılıyoruz

​İngiliz ajanın bir hafta önceki mesajı dikkat çekti.
Türkiye ile anlaştık

Türkiye ile anlaştık

​Putin'den Suriye'deki ihlaller için kritik açıklama.
HDP'li vekilin<br>oğlu gözaltında

HDP'li vekilin
oğlu gözaltında

HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğlu terör suçundan gözaltına alındı.
Başa döndük

Başa döndük

​ABD, Türkiye sınırına iki üs daha inşa ediyor.
ABD askerleri PKK mezarlığında

ABD askerleri PKK mezarlığında

ABD askerleri devriye arkadaşları hainlerin sözde şehitliğine gitti.

NATO'dan<br>Türkiye açıklaması

NATO'dan
Türkiye açıklaması

NATO'da, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına dair farklı fikirler var.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Tel Temr düğümü

Tel Temr düğümü

​PKK'lı teröristler bölgede Amerika ve Rusya koruması altında.

Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Göçmenlerin bulunduğu tekneye Yunan Sahil Güvenlik ekibi saldırdı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Karnesiz ilk tatil

Karnesiz ilk tatil

​Öğrenciler 25 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.
PKK'dan<br>kimyasal saldırı

PKK'dan
kimyasal saldırı

Teröristler fosfor ve yanıcı maddeleri içeren kimyasal bombayla saldırdı.
Kum hırsızlığına<br> kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına
kim göz yumuyor

Karaburun'daki hırsızlık devleti milyonlarca lira zarara uğratıyor.
Kızım gel<br>sen de şehit ol

Kızım gel
sen de şehit ol

Diyarbakır annesi: ​Bu bayrak ve vatan için şehitlerimizin yolundayız.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.