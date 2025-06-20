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Kızını tekmeleyen baba tutuklandı

Kızını tekmeleyen baba tutuklandı

04:0020/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Eyüpsultan’da 3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarlayan baba Turgay T. (35) gözaltına alınıp, tutuklandı. 50 suç kaydı bulunan babanın, 8 çocuğu da devlet korunmasına alındı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarlanmasına ve ağır yaralanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi (35) gözaltına aldı.

Turgay T. emniyetteki ifadesinde, olayın 3 Haziran’da yaşandığını, kızı M.T’yi (3) uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle kızına tekme attığını söyledi.

8 ÇOCUĞU DA KORUMA ALTINDA

İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "kasten yaralama" suçundan dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Turgay T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan konuya dair yapılan açıklamada, darbedilen kız çocuğu ve 7 kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi. Öte yandan şüpheli hakkında bakanlığın ihbar hattına, "Bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor. Kamera kayıtlarında çocuğu tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor” şeklinde ihbarda bulunulduğu öğrenildi.



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