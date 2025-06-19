İZBAN’da öldüren yumruk

Tren istasyonunda sigara içen yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi öldürüldü. Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında İzmir Banliyö Taşımacılığı (İZBAN) hattında yaşandı. Tren içinde sigara içen ve kapıları tutarak açılmasını engelleyen yolcu Mehmet D.’ye (37) güvenlik görevlileri Adnan Menderes İstasyonu'nda müdahale etti. Uyarıları dikkate almayan Mehmet D., Cumaovası İstasyonu'nda bu kez trenden indirildi. İstasyonda da agresif tavırlarını sürdüren Mehmet D. kendisini uyaran güvenlik görevlileriyle tartışıp kavga çıkarttı.

Mehmet D. güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç (44) ve Hasan K.'yı (37) darbetti. Alsaç, kafasından yaralanıp yere düştü. Saldırganın, yerde yatarken göğsüne dirseğiyle vurduğu Seydihan Alsaç olay yerinde fenalaştı. Yaralı güvenlik görevlileri ambulansla hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı. 1,5 yıl önce ameliyat olup kalp kapakçığı değişen Alsaç'a anjiyo yapıldı, ancak damar yırtılması sonucu vefat etti. Gözaltındaki Mehmet D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik görevlisini öldüren Mehmet D.’nin daha önce de İZBAN’da 2 ayrı olaya karıştığı ortaya çıktı. Mehmet D.’nin tren hattında geçen sene yine sigara içtiği için kendisini uyaran vatandaşlara saldırdığı, bu nedenle davalık olduğu belirlendi. Bu yıl içinde gerçekleşen başka bir olayda da yine vatandaşları darbettiği için tutuklanan Mehmet D.’nin, cezaevinden 6-9 Haziran’da Kurban Bayramı’nda tahliye edildiği öğrenildi. Serbest bırakıldıktan 10 gün sonra cinayet işleyen zanlı, tekrar cezaevine gönderildi.