KKTC'de ortaokullardaki 'bone ve bandana' düzenlemesi geri çekildi

KKTC'de geçtiğimiz hafta başkent Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması üzerine öğrencilerin "bone ve bandana" ile derslere girmesine izin veren düzenleme geri çekildi. Ana muhalefetin talebi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) düzenlediği eylemler sonucu geri çekilen düzenleme hakkında konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, halkı bölme ya da gerginlik oluşturma gibi bir amaçlarının olmadığını ifade etti. Dini inançlara saygılı olunması gerektiğini belirten Üstel, ancak toplumda oluşan gerginlik sebebiyle düzenlemenin geri çekileceğini ve daha geniş bir istişare süreciyle topluma kazandırılacağını belirtti.