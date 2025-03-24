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KKTC'de ortaokullardaki 'bone ve bandana' düzenlemesi geri çekildi

KKTC'de ortaokullardaki 'bone ve bandana' düzenlemesi geri çekildi

21:5324/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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KKTC'de ortaokullardaki "bone ve bandana" düzenlemesi geri çekildi
KKTC'de ortaokullardaki "bone ve bandana" düzenlemesi geri çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ortaokullarda öğrencilerin "bone ve bandana" ile derslere girmesine izin veren düzenleme. ana muhalefetin talebi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) düzenlediği eylemler sonucu geri çekildi.

KKTC'de geçtiğimiz hafta başkent Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması üzerine öğrencilerin "bone ve bandana" ile derslere girmesine izin veren düzenleme geri çekildi. Ana muhalefetin talebi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) düzenlediği eylemler sonucu geri çekilen düzenleme hakkında konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, halkı bölme ya da gerginlik oluşturma gibi bir amaçlarının olmadığını ifade etti. Dini inançlara saygılı olunması gerektiğini belirten Üstel, ancak toplumda oluşan gerginlik sebebiyle düzenlemenin geri çekileceğini ve daha geniş bir istişare süreciyle topluma kazandırılacağını belirtti.


Başörtüsüne izin verilmemesi tepki çekmişti


Geçtiğimiz hafta Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitim gören bir kız öğrenci başörtüsüyle okula alınmamış, çocuğa okul yönetimi ve pedagog eşliğinde okula başörtüsü ile alınamayacağı ve bu yetkinin okul idaresinde olduğu iletilmişti. Aile daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına yazılı şikayet dilekçesi sunarak, okuyan kızlarının eğitim hakkının alınmamasını ve eğitimine devam edebilmesini talep etmişti. Okul yönetimi aileye çocuklarının İlahiyat Koleji'ne gitmesini önermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı konuyu KKTC Bakanlar Kurulu gündemine taşımıştı. Alınan karara tepki gösteren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), protesto amacıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Lefkoşa Elçiliği önüne siyah çelenk bırakmıştı.

#KKTC
#Bone
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#Okul
#Başörtü

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