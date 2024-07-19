KKTC’ye 50. yıl çıkarması

TBMM Genel Kurulu'nda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne ilişkin tezkere kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, "Uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona son vermeye ve KKTC'yi hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Tezkerede, iki devletli çözüm siyasetinin Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yolu olduğunun altı çizildi. Tezkerede, "TBMM'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye tam desteği her koşulda ve kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.