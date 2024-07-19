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KKTC’ye 50. yıl çıkarması

TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında adeta adaya çıkarma yapacak. TCG Anadolu Gemisi liman ziyareti ardından ve 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edecek. Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösteri sunacak. Törende 2 Bayraktar Akıncı TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da yer alacak. 2 Bayraktar Akıncı TİHA, Geçitkale Havalimanı'na iniş yaptı.

04:00 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 03:08 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Çorlu’dan havalanan 2 Bayraktar Akıncı TİHA, yaklaşık 3 saatlik uçuş sonrasında KKTC Geçitkale Havalimanı'na başarıyla iniş gerçekleştirdi.
Çorlu’dan havalanan 2 Bayraktar Akıncı TİHA, yaklaşık 3 saatlik uçuş sonrasında KKTC Geçitkale Havalimanı'na başarıyla iniş gerçekleştirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne ilişkin tezkere kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, "Uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona son vermeye ve KKTC'yi hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Tezkerede, iki devletli çözüm siyasetinin Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yolu olduğunun altı çizildi. Tezkerede, "TBMM'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye tam desteği her koşulda ve kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.




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