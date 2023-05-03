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Koalisyonlara övgü dolu sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, Türkiye siyasetini kırılgan yapan, krizler ve çöküşlerin ana sebebi olan koalisyon yönetimlerinden övgüyle bahsetti. Yedili Masa'yı kast ederek, "Orada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim" diyen Akşener, "Vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır" diye konuştu.

Haber Merkezi
04:00 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meral Akşener, 7'li Masa'yı kastederek, "Orada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim" dedi.

Meral Akşener, 7'li Masa'yı kastederek, "Orada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortalama ömrü 1.5 seneyi bulmayan koalisyonları övdü. Habertürk'te soruları yanıtlayan Akşener, 70'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'ye felaketi yaşatan koalisyon iktidarlarını övgü dolu sözlerle andı. Akşener, 7'li Masa'yı kastederek, "Orada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim" dedi. Akşener, "Vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır" derken; koalisyon pazarlıklarını unutarak, "Koalisyon görüşmelerinde kimse acuzelik yapamaz. Kimse sertlik yapamaz, denge denetleme mekanizması var" ifadelerini kullandı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki şirketle Atatürk Havalimanı'nda çalışma yapacağını söylemesinde sakınca olmadığını belirtti.

CEVABI SEÇİM SONRASI

"Milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum" diyen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'a ilişkin değerlendirmelerde de Meral Akşener, "Aytun Bey istifa etmedi, adaylıktan çekildi'' ifadelerini kullandı. Çıray ise, “Akşener, hakkımda konuyu saptıran, eksik, gerçek dışı açıklamada bulundu. Bu defa kapsamlı bir şekilde yapacağım meşru müdafaa hakkımı seçim sonrasına erteliyorum" dedi.



#Seçim
#Meral Akşener
#Yedili Masa
#Millet İttifakı
#Koalisyon
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