Koalisyonlara övgü dolu sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortalama ömrü 1.5 seneyi bulmayan koalisyonları övdü. Habertürk'te soruları yanıtlayan Akşener, 70'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'ye felaketi yaşatan koalisyon iktidarlarını övgü dolu sözlerle andı. Akşener, 7'li Masa'yı kastederek, "Orada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim" dedi. Akşener, "Vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır" derken; koalisyon pazarlıklarını unutarak, "Koalisyon görüşmelerinde kimse acuzelik yapamaz. Kimse sertlik yapamaz, denge denetleme mekanizması var" ifadelerini kullandı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki şirketle Atatürk Havalimanı'nda çalışma yapacağını söylemesinde sakınca olmadığını belirtti.